Депутат бундестага Вагенкнехт предложила "отравленный мирный план" по Украине
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
© Фото : politikus.ru
Депутат бундестага, лидер объединения "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт предложила свой мирный план по Украине. Что именно нужно сделать, она рассказала журналистам газеты Tagesspiegel
Первым делом, уверена политик, Западу нужно предложить президенту РФ Владимиру Путину "прекращение поставок оружия" в обмен на согласие Москвы немедленно прекратить огонь на нынешней линии фронта.
"И тогда придется договариваться о том, что будет в тех районах, где сейчас находятся русские", - продолжила Вагенкнехт.
"Она должна быть готова вести переговоры и идти на компромиссы, особенно что касается ее цели стать членом НАТО", - сказала она.
Журналисты газеты Bild уже успели отреагировать на предложение Вагенкнехт, окрестив ее предложение "отравленным мирным планом", который "порадует Путина", так как Москва в итоге получит незаконно занятые территории.
Неделю назад газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.
11 сентября, 11:59"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать РоссиюДля урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ответ на предложение Шольца отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
"Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.