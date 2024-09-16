https://ukraina.ru/20240916/1057474891.html

Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября

Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября - 16.09.2024 Украина.ру

Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; в результате обстрелов ВСУ понесли потери в местах расположения в Киевской, Черкасской и Сумской областях; украинцы прячут детей от киевского режима; СВР предупреждает, что Киев готовит бесчеловечную провокацию с большим количеством жертв

2024-09-16T13:01

2024-09-16T13:01

2024-09-16T13:51

эксклюзив

сво

украина

потери всу

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курская область

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белгород

обстрелы

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Боевые действияБоевые действия в зоне СВО продолжаются, ВС РФ теснят противника. В течение прошедших суток ВКС России сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 противника, информирует МО РФ.Западные партнеры Киева обеспокоены такими потерями. Military Watch Magazine (США) отмечает, что для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы, поскольку "маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью". Журналисты издания указывают, что Су-27 превосходит западные F-16 в дальности и размере радара.ОбстрелыРоссийские военные нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в нескольких украинских областях, как сообщил РИА "Новости" координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, прилеты были в Обухове Киевской области, несколько серий ударов нанесено по пригородам украинской столицы. В Фастове ВС РФ поразили склады на железной дороге.По словам координатора подполья, два удара нанесены и по пригороду Житомира, "куда переместились бандеровцы из-под Николаева".Кроме того, ударили по расположениям ВСУ в городах Васильков (Киевская область) и Канев (Черкасская область). "По информации подполья, в последнем из них украинские боевики понесли особенно крупные потери", — передает РИА Новости.Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщает 16 сентября "Новости Live". В Сумской области утром в понедельник объявлена воздушная тревога. По данным МО России, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области.В то же время украинская армия за сутки провела 41 артиллерийский обстрел левобережья Днепра в Херсонской области, удары были нанесены по десяти населенным пунктам, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Обстрелам ВСУ подверглись Каховка, Горностаевка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка.Силы киевского режима продолжают попытки обстреливать объекты на территории РФ. ВСУ утром 16 сентября обстреляли Белгород, заявил глава области Вячеслав Гладков."По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных — ранения средней тяжести", — написал он в своём телеграм-канале.Украинцы прячут детей от киевского режимаВ ДНР установлено множество фактов принудительного вывоза Украиной детей."Родители, чтобы у них не отобрали детей в тех населенных пунктах, которые еще находятся в оккупации, вынуждены прятать детей", — сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит Донецкое агентство новостей (ДАН) в своем телеграм-канале.Активную работу по принудительному вывозу детей проводит организация "Белые ангелы", состоящая преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов. Отобранных у родителей детей направляют в интернаты, информирует ДАН.Киев готовит бесчеловечную провокациюВ Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина (киевский режим. — Ред.) планирует инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению — больнице или детскому саду. Планируется большое количество жертв. Как отметили в СВР, таким образом киевские власти планируют повысить боевой дух украинской армии, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет для поражения объектов в глубине территории России, а также привлечь поддержку стран Глобального Юга, сообщает 16 сентября РИА Новости.При этом Вашингтон хочет обвинить Россию, что она якобы использовала поставленные Ираном и КНДР боеприпасы при "ударе" по детскому учреждению.В СВР указали, что "жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает".Тем временем в УФСБ по ДНР заявили, что ВСУ пытались атаковать детский сад в Донецке при помощи беспилотника.Ситуация в Курской области и в приграничьеВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки, сообщили в МО России.При поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Противник понес потери в живой силе и технике, информируют в ведомстве.Расчёты самоходных орудий 2С9 "НОНА-С" российских десантников уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны РФ. Опорный пункт ВСУ был обнаружен разведкой в лесополосе. По цели был нанесен артиллерийский удар, после чего штурмовые группы ВДВ зачистили объект.По информации ведомства, экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Личный состав и боевая техника ВСУ были уничтожены.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих и большое количество боевой техники, говорится в сводке МО России.В ведомстве также сообщили, что российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Владимира Скачко "Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию".

https://ukraina.ru/20240915/1057435939.html

https://ukraina.ru/20240916/1057474249.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, курская область, днр, дети, белгород, обстрелы, вс рф, мо рф, денис пушилин