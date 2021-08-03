Президент Федерации баскетбола Украины грубо прокомментировал 3 августа в Facebook решение Андрея Шевченко уйти с поста тренера футбольной сборной Украины

«Поговорили на повышенных тонах»: СМИ назвали причины ухода Шевченко из сборной Украины © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Конечно, Шевченко Андрей имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он г….н. Фу», — написал Бродский.

СМИ называли вероятных кандидатов на пост Шевченко. Это 70-летний Мирон Маркевич, который в 2015 году вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, и бывший нападающий сборных СССР и Украины Алексей Михайличенко. Оба уже возглавляли в разные годы сборную Украины.

Андрей Шевченко - экс-нападающий сборной Украины, с 2016 года возглавлял национальную команду. С ним сборная одержала 25 побед, потерпела 14 поражений, 13 раз сыграла вничью. На Чемпионате Европы — 2021 сборная Украины вышла в четвертьфинал.