Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг заявления о том, что глава украинского государства якобы встречался с похищенным бывшим судьей Николаем Чаусом. Он написал об этом в Facebook 2 августа

«Президент Украины не встречался с судьей Чаусом», — заявил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал в эфире телеканала «Прямой», что у него есть информация, согласно которой Зеленский якобы дважды лично общался с Чаусом.

Адвокат заявил об опасности для жизни похищенного украинскими спецслужбами судьи Чауса © Открытые источники Гео Лерос.

«После того как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте: что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти… И подчеркиваю: это произошло до того, как Чаус официально нашелся! Теперь понимаете, почему СБУ его никому не отдает?» — написал Лерос.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к суду с просьбой арестовать Чауса.

Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что готовится подать в Генеральную прокуратуру ходатайство о том, чтобы в НАБУ сняли подследственность в деле экс-судьи. Также Кравец заявил, что его подзащитному угрожает опасность от лиц, которые он предпочел не называть.