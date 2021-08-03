«Президент Украины не встречался с судьей Чаусом», — заявил пресс-секретарь Зеленского.
Ранее бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал в эфире телеканала «Прямой», что у него есть информация, согласно которой Зеленский якобы дважды лично общался с Чаусом.
Также о том, что Зеленский встречался с экс-судьей, заявил исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Гео Лерос.
«После того как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте: что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти… И подчеркиваю: это произошло до того, как Чаус официально нашелся! Теперь понимаете, почему СБУ его никому не отдает?» — написал Лерос.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к суду с просьбой арестовать Чауса.
Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что готовится подать в Генеральную прокуратуру ходатайство о том, чтобы в НАБУ сняли подследственность в деле экс-судьи. Также Кравец заявил, что его подзащитному угрожает опасность от лиц, которые он предпочел не называть.