Киев отказывается выполнять целый рад пунктов минских соглашений, такие, как проведение выборов в Донецке и Луганске и амнистия ополченцам, однако требует передать ей контроль над российско-украинской границей — в нарушение подписанным украинской властью договоренностям.
«В настоящее время карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможной организацию очной встречи», — цитирует информагентство Арестовича.
Последний также заявил, что Киев услышал позицию российской стороны, обсудит ее как на уровне главы делегации, так и на уровне МИД Украины, после чего до следующего заседания ТКГ 26 августа будет принято решение, о котором Россия будет поставлена в известность.
Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил о том, что для очередного заседания контактной группы по Донбассу, запланированного на 26 августа, есть все возможности проведения в очном формате.
Он также напомнил, что все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении, а также возложил ответственность за конструктивное продолжение переговоров на Киев.