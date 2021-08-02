Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе отказывается от очных встреч в Минске под предлогом пандемии коронавируса, сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 2 августа

Киев отказывается выполнять целый рад пунктов минских соглашений, такие, как проведение выборов в Донецке и Луганске и амнистия ополченцам, однако требует передать ей контроль над российско-украинской границей — в нарушение подписанным украинской властью договоренностям.

«В настоящее время карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможной организацию очной встречи», — цитирует информагентство Арестовича.

Арестович пригрозил Западу разворотом Украины на Восток © Facebook Алексея Арестовича

Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил о том, что для очередного заседания контактной группы по Донбассу, запланированного на 26 августа, есть все возможности проведения в очном формате.

Он также напомнил, что все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении, а также возложил ответственность за конструктивное продолжение переговоров на Киев.