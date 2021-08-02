Украинка принимала лекарства от кашля, но обострения повторялись. Врачи заподозрили у нее проблемы с сердцем, однако обследование не выявило никаких изменений. При этом пациентке становилось все хуже.
Тогда ее госпитализировали и назначили операцию. В ходе хирургического вмешательства специалисты удалили инородное тело из бронха. «Новообразование» напоминало опухоль. Врачи удивились, когда поняли, что это часть зуба пациентки.
Как он попал в легкие, остается только догадываться. По словам женщины, этот зуб у нее болел и шатался, однако она не нашла времени на поход к стоматологу.