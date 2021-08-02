Врачи достали из легких пожилой жительницы Донецкой области, которую мучили частые пневмонии, бронхиты, одышка и постоянный кашель, зуб. Об этом на днях сообщили на Facebook-странице Запорожской областной клиники

Врач рассказала, как при COVID-19 легкие уничтожают себя сами © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Тогда ее госпитализировали и назначили операцию. В ходе хирургического вмешательства специалисты удалили инородное тело из бронха. «Новообразование» напоминало опухоль. Врачи удивились, когда поняли, что это часть зуба пациентки.

Как он попал в легкие, остается только догадываться. По словам женщины, этот зуб у нее болел и шатался, однако она не нашла времени на поход к стоматологу.