Адвокат похищенного экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что его подзащитному угрожает опасность от лиц, которые он предпочел не называть. Об этом 2 августа он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Что касается статуса сейчас. В деле НАБУ, которое расследует дело о взятке, он подозреваемый. В деле СБУ о похищении, он фактически потерпевший. На сегодняшний день он не является задержанным. Что касается его физического состояния. Вчера, когда я с ним общался, он выглядел довольно нехорошо. Это, мягко говоря», — заявил Кравец.

Вместе с тем адвокат рассказал, что после того, что ему рассказал Чаус, он может с уверенностью сказать, что жизни его подзащитного угрожает опасность.

Ну очень нужный судья. Как из-за Чауса рассорились НАБУ и СБУ, а Санду негодовала © Николай Чаус/Фейсбук

Кроме того, Кравец заявил, что никому не разрешается говорить с Чаусом, кроме него. Следователи отказались разрешить жене Чауса побеседовать даже по телефону, якобы с целью безопасности для подсудимого.

В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует.

Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.

Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны спецслужбы Украины. 30 июля СМИ обнародовали фото Чауса в одних трусах и сообщили, что его отпустили в районе села Мазуровка Винницкой области.