Российский боксер Глеб Бакши вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 75 кг и поборется за медаль. Об этом сообщает РИА Спорт 1 августа

В четвертьфинале Бакши одолел боксера из Гаити Даррелла Вальсента. Судьи единогласно вынесли решение о победе представителя России.

Олимпиада в Токио: Судьбы россиян и украинцев тесно переплетены © AFP, ADEK BERRY Эбертом Соузой.

В комментарии журналистам спортсмен отметил, что он первый крымчанин, который приехал на Олимпиаду после того, как Крым стал частью России, и для него это большая честь, он надеется вернуться с медалью.

Ранее российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 81 кг, а Андрей Замковой стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 69 кг. Также в полуфинал вышел российский боксер Альберт Батыргазиев в весовой категории до 57 кг.

Глеб Бакши родился в Симферополе. Он чемпион мира 2019 года и чемпион России 2018 года по боксу в весовой категории до 75 кг.