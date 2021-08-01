За прошедшие сутки на Украине зафиксировали 484 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 августа сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

За все время пандемии коронавируса на Украине заразились 2 253 269 человек. Выздоровели 2 186 994 человека,

скончались 52 951.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что с наступлением осени в стране ожидают резкий рост заболеваемости коронавирусом, в том числе из-за распространения индийского штамма "дельта" и низких темпов вакцинации населения.