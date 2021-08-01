В том числе заразились 16 детей и 7 медицинских работников. Выздоровели 131 пациент, скончались 6 человек. При этом 473 заболевших коронавирусом госпитализировали.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
За все время пандемии коронавируса на Украине заразились 2 253 269 человек. Выздоровели 2 186 994 человека,
скончались 52 951.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что с наступлением осени в стране ожидают резкий рост заболеваемости коронавирусом, в том числе из-за распространения индийского штамма "дельта" и низких темпов вакцинации населения.