Новый глава МВД Украины Денис Монастырский сейчас демонстрирует полную лояльность Офису президента, но вопрос в том, насколько он реально готов отстаивать их интересы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Сам Монастырский ранее выражал готовность занять этот пост, причем сказал, что идет на большую жертву.

Не надо забывать, что Монастырский — человек из команды замглавы МВД Антона Геращенко, соответственно, человек из команды Авакова, подчеркнул эксперт.

По его словам, Аваков расставлял своих людей по всем без исключения фракциям и партиям, невзирая на идеологические расхождения с ними.

«То есть, насколько он является человеком Зеленского или Авакова, тоже покажет ближайшее время. Я не исключаю, что он будет играть на обе стороны», — подчеркнул Корнилов.

Вообще надо понимать, что Аваков за годы своего безраздельного, абсолютно тотального контроля и за силовиками, и за боевиками, которые периодически устраивали демонстративные стычки на улицах, действительно создал такие препятствия для будущего министра внутренних дел по поводу подконтрольности и министерства, и улицы, которые не каждый сможет преодолеть, заключил собеседник издания.

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