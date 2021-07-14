Заявление об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова напрямую связано с приездом в Киев временного поверенного в делах США Джорджа Кента, который прибыл с миссией глобальных перестановок, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Владимир, на ваш взгляд, с чем связана такая неожиданная отставка Авакова?

— Явно, что это каким-то образом связано с первым днем работы Джорджа Кента, приехавшего с уникальной, страннейшей миссией на Украину. Миссия действительно загадочная, непонятная, и я вот честно не припомню такого в дипломатической практике взаимоотношений США с какими-то другими своими сателлитами, чтобы высокопоставленного сотрудника Госдепа присылали на несколько недель в качестве ревизора вместо посла Соединенных Штатов. Я не знаю, были ли еще такие случаи.

Но помним, как в первый же день визита Кента он провел встречу, заметьте, не с [президентом Владимиром] Зеленским, не с премьером, не со спикером Рады, а именно с министром внутренних дел Аваковым, причем, судя по совместной фотографии, все были очень довольны этой встречей.

Ясное дело, что, когда через два дня следует отставка Авакова, казалось бы, непотопляемого, было бы странно не связать эту встречу и эту отставку.

- Каким конкретно образом они связаны?

Уход «несменяемого». Отставка Авакова и перестановка коек в доме терпимости © avakov.com/Nikolay Anatskyi

- При этом Зеленский уже предложил на место Авакова Дениса Монастырского, который также выразил готовность занять этот пост, причем сказал, что идет на большую жертву. Произойдет ли эта жертва?

— Жертва действительно серьезная, тут вопрос, насколько он человек «Слуги народа». Он-то сейчас в последнее время демонстрирует полную лояльность Офису президента и, собственно, президенту. Но не надо забывать — он в общем-то человек из команды [замглавы МВД Антона] Геращенко, соответственно, человек из команды Авакова. Аваков вообще расставлял своих людей по всем без исключения фракциям и партиям, невзирая на идеологические расхождения с ними.

То есть, насколько он является человеком Зеленского или Авакова, тоже покажет ближайшее время. Я не исключаю, что он будет играть на обе стороны.

- Также в качестве кандидатов на пост Авакова звучали имена нынешнего секретаря СНБО Алексея Данилова и директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко. Можно ли уже скидывать их со счетов?

— Можно много кандидатур называть, предлагать, предполагать, но я так понимаю, что с кандидатурой Монастырского определились. Вопрос только, пройдет ли он в Раде или нет. Так же, как и пройдет ли в Раде вопрос об отставке Авакова. Вчерашний провал голосования по марихуане показал, что и Аваков уже запустил свой план по срыву определенных голосований, так что тут еще огромный вопрос, смогут ли отставить самого Авакова, перед тем как назначать кого-то из означенных персон.

Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com

- Как думаете, ждать ли сейчас еще каких-то отставок?

— Звучат заявления о том, что последует отставка даже министра обороны, что, наверное, даже менее неожиданно, чем отставка Авакова. Я думаю, последуют. Собственно, Кент приехал с миссией тотальной зачистки, тотального контроля и тотальных перестановок, иначе бы не присылали этого человека. Вопрос, насколько он будет этот процесс осуществлять и контролировать, или те, кто из отпуска придет после его отъезда.