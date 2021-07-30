Канал «1+1» объявил о потере 41% аудитории сериала «Сваты» после перехода на украинский дубляж. Соответствующий комментарий представители вещателя 30 июля дали газете «КП в Украине»

«После перехода доля сериала сократилась на 41%. Мы связываем это с тем, что зритель привык смотреть именно этот контент на русском языке. Если сравнить три дня, когда сериал шел с украинским дубляжем с аналогичным периодом прошлой недели, то основной рост доли в эти дни произошел у телеканалов "Украина", "Новый" и "Интер"», — уточнили представители «1+1».

Полюбившийся миллионам зрителей сериал вышел на Украине на государственном языке 19 июля. Переозвучку на канале сделали из-за вступления в силу новых норм языкового закона. Однако почти сразу «Сватам» вернули родные голоса.

На «1+1» пояснили, что получили огромное количество писем от зрителей с соответствующими просьбами, и еще раз изучив закон поняли, что различия в его толковании позволяют переходить на украинский язык вещания постепенно, что на канале и решили сделать.

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Возвращение к русскому понравилось не всем, например, депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий возмутился этим фактом и потребовал от Нацсовета принять к каналу самые жесткие меры.

Между тем «забыли» украинский «Сваты» именно после заявления представителей Национального совета, которые уточнили, что трансляция фильмов на русском языке не противоречит закону, а на проверку каналов у регулятора нет полномочий.