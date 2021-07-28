Звезда украинского сериала «Сваты» Людмила Артемьева записала видеоролик, где объяснила, что происходит за кадром фильма, и почему она не поехала на съемки в Грузию. Соответствующий пост 27 июля появился на одной из фанатских страниц ленты в Instagram

Кравченко подвела итоги «Сватов»: поклонники сериала недовольны © Татьяна Кравченко/Инстаграм

Фанаты внимательно изучили публикацию и не нашли в списке одну из главных героинь, сыгранную актрисой Людмилой Артемьевой. В сети пошел слух, что артистка вообще не появится в новом сезоне из-за творческих или финансовых разногласий с руководством проекта.

Режиссеру Андрею Яковлеву пришлось оправдываться и объяснять: «Артемьева выбыла из проекта, в Грузии не была по сценарию», но в сезоне появится, кадры с ее участием будут взяты из материала, отснятого еще в Белоруссии. Пояснила происходящее и сама артистка.

«За всю свою жизнь ни одной серии, тем более "Сватов", я не сняла. Просто не умею это делать. Меня приглашают — я снимаюсь. А вот сейчас что-то не приглашают — я и не снимаюсь», — сказала она.

«Без Людмилы Артемьевой не будет интересно смотреть однозначно», «Конечно актеры, это в первую очередь обычные люди со своими личными делами, но!!!! Когда герой, сыгранный именно тобой стал народным и очень любимым, разве так уж важен вопрос гонорара?», «Что же такое, сначала «Заю» убрали, теперь «Котю», какого у вас там творится?» — отреагировали фанаты.

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Первый сезон украинского сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии последние серии, наконец, удалось доснять.