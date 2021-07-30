Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» 29 июля на своем сайте заявила о моральном уродстве представителей нынешней украинской власти после слов председателя парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии об упущенной для страны возможности шантажировать мир ядерным оружием

Украинские оппозиционеры обвинили Зеленского в узурпации власти © Оппозиционная платформа - за жизнь Владимира Зеленского и его окружения является «постыдное стремление любой ценой» добиваться преференций, выпрашивать денежные средства, а также использовать другие государства и международные организации только для «выкачивания финансовых ресурсов».

«И для этого хороши все средства, в том числе и ядерный шантаж», — говорится в заявлении.

В партии также отметили, что попрошайничество и угрозы Киева привели к «переоценке и пересмотру отношений с Украиной со стороны зарубежных партнеров». В заявлении говорится, что мировыми лидерами были сделаны соответствующие выводы и теперь они все жестче требуют от Украины выполнения уже взятых на себя обязательств.

Ранее Арахамия назвал отказ властей от ядерного статуса в 1990-х годах фатальной ошибкой для страны и пояснил, что в противном случае Украина могла бы «шантажировать весь мир» и получать деньги на обслуживание своих ракет, как это происходит в других странах. Оппозиция потребовала от Верховной Рады дать оценку заявлению политика.

Осенью 1994 года Рада приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.