«Good morning. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет», — написала Каменских.
Она разместила в сети снимки в черном бикини со стрингами на балконе в окружении зелени.
«Вот это фигура», «Может, кто-то еще не видел вашей ж…», «Рассвет чудесный», «Стриптизер, а не певица — зачем, это непонятно!» — разделились мнения подписчиков певицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раздеваешься и красишься поярче: поклонники Maruv раскрыли секрет эпатажной дивы
Украинская певица Настя Каменских регулярно делится в соцсети снимками своей фигуры во всех ракурсах, но давно не радует фанатов новыми песнями. Фотографирует певицу муж — рэпер Потап (Алексей Потапенко).