Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото пятой точки в стрингах, часть поклонников заявила, что ждет от звезды какого-то разнообразия контента, хотя фигура у нее и прекрасная

«Good morning. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет», — написала Каменских.

«Кто-то скоро станет мамой»: Каменских заподозрили в беременности © Настя Каменских/Инстаграм

«Вот это фигура», «Может, кто-то еще не видел вашей ж…», «Рассвет чудесный», «Стриптизер, а не певица — зачем, это непонятно!» — разделились мнения подписчиков певицы.

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Украинская певица Настя Каменских регулярно делится в соцсети снимками своей фигуры во всех ракурсах, но давно не радует фанатов новыми песнями. Фотографирует певицу муж — рэпер Потап (Алексей Потапенко).