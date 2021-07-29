Российский певец Валерий Меладзе еще раз выступит в Киеве, на этот раз в Osocor Residence. Концерт назначен на 2 сентября, об этом 29 июля сообщили организаторы мероприятия

«Приглашаем всех на первый осенний ивент в Osocor Residence. На этот раз мы сместили акценты в лирическую сторону с ностальгическим настроением. Но безусловно с актуальным звучанием за всю историю поп-музыки. К нам едет знаковый артист — "последний романтик" Валерий Меладзе», — говорится в сообщении.

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Последний раз Валерий Меладзе выступал на Украине 6 июля на фестивале Atlas Weekend, несмотря на то, что радикально настроенные граждане страны активно требовали от организаторов мероприятия отказаться от приглашения российских звезд, в том числе и Меладзе.

Кстати, не такой уж исполнитель «Самбы белого мотылька» и чужой для Украины. Меладзе окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова, там же впервые стал солистом местной институтской группы «Апрель».