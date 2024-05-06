Главное за ночь 6 мая
08:12 06.05.2024 (обновлено: 08:15 06.05.2024)
Ночью ВС РФ сильно продвинулись на фронте. Поступили сообщения о взятии населенного пункта Кисловка и центра н.п. Нетайлово.
Российские войска ночью нанесли удары по энергосистеме города Сумы и складу с боеприпасами для РСЗО в районе НИИ, связанного с химическим производством, - сообщили в подполье.
Проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис, - Вячеслав Володин.
Если Украина падет, американским военным, вероятно, придется вмешаться в конфликт, заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис, добавив что среди республиканцев растет фракция противников поддержки Украины, которая "почему-то считает, что Россия - не враг США".