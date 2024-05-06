https://ukraina.ru/20240506/1054911504.html

Главное за ночь 6 мая

Главное за ночь 6 мая - 06.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 6 мая

Ночью ВС РФ сильно продвинулись на фронте. Поступили сообщения о взятии населенного пункта Кисловка и центра н.п. Нетайлово. Украина.ру, 06.05.2024

2024-05-06T08:12

2024-05-06T08:12

2024-05-06T08:15

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Ночью ВС РФ сильно продвинулись на фронте. Поступили сообщения о взятии населенного пункта Кисловка и центра н.п. Нетайлово.Российские войска ночью нанесли удары по энергосистеме города Сумы и складу с боеприпасами для РСЗО в районе НИИ, связанного с химическим производством, - сообщили в подполье.Проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис, - Вячеслав Володин. Если Украина падет, американским военным, вероятно, придется вмешаться в конфликт, заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис, добавив что среди республиканцев растет фракция противников поддержки Украины, которая "почему-то считает, что Россия - не враг США".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, вячеслав володин, конгресс сша