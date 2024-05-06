Главное за ночь 6 мая - 06.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 6 мая
Главное за ночь 6 мая - 06.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 6 мая
Ночью ВС РФ сильно продвинулись на фронте. Поступили сообщения о взятии населенного пункта Кисловка и центра н.п. Нетайлово. Украина.ру, 06.05.2024
2024-05-06T08:12
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россия
украина
вячеслав володин
конгресс сша
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Ночью ВС РФ сильно продвинулись на фронте. Поступили сообщения о взятии населенного пункта Кисловка и центра н.п. Нетайлово.Российские войска ночью нанесли удары по энергосистеме города Сумы и складу с боеприпасами для РСЗО в районе НИИ, связанного с химическим производством, - сообщили в подполье.Проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис, - Вячеслав Володин. Если Украина падет, американским военным, вероятно, придется вмешаться в конфликт, заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис, добавив что среди республиканцев растет фракция противников поддержки Украины, которая "почему-то считает, что Россия - не враг США".
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новости, россия, украина, вячеслав володин, конгресс сша
Новости, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Конгресс США

Главное за ночь 6 мая

08:12 06.05.2024 (обновлено: 08:15 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ночью ВС РФ сильно продвинулись на фронте. Поступили сообщения о взятии населенного пункта Кисловка и центра н.п. Нетайлово.
Российские войска ночью нанесли удары по энергосистеме города Сумы и складу с боеприпасами для РСЗО в районе НИИ, связанного с химическим производством, - сообщили в подполье.
Проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис, - Вячеслав Володин.
Если Украина падет, американским военным, вероятно, придется вмешаться в конфликт, заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис, добавив что среди республиканцев растет фракция противников поддержки Украины, которая "почему-то считает, что Россия - не враг США".
 
НовостиРоссияУкраинаВячеслав ВолодинКонгресс США
 
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08:58Симоньян объяснила, за что на самом деле борются ВС РФ в зоне спецоперации
08:33Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины
08:12Главное за ночь 6 мая
08:00Совет Европы: от "общих ценностей" до русофобии
07:52Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов
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