https://ukraina.ru/20240506/1054933471.html

Россия предупреждает. Для чего и для кого проводятся ядерные учения

Россия предупреждает. Для чего и для кого проводятся ядерные учения - 06.05.2024 Украина.ру

Россия предупреждает. Для чего и для кого проводятся ядерные учения

В ответ на "провокационные заявления и угрозы" с Запада российские войска по поручению президента Владимира Путина проведут в ближайшее время учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации 6 мая

2024-05-06T19:29

2024-05-06T19:29

2024-05-06T19:30

эксклюзив

россия

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сша

владимир путин

дмитрий песков

нато

генштаб

эммануэль макрон

военные учения

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В сообщении военного ведомства уточняется, что Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота."В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — отмечается в сообщении.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, объявленные ракетные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, а также представителей Британии и США о намерении отправить военных на Украину."К ним еще добавились и представители сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину", — сказал Песков в интервью "Радио Маяк".Песков напомнил, что президент Франции постоянно говорит о возможности прямой вовлеченности его страны в конфликт вокруг Украины.Также к числу подобных "опасных заявлений" пресс-секретарь Кремля отнес слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России. Об этом Кэмерон заявил в ходе визита в Киев 2 мая.Издание Reuters, которое опубликовало это заявление главы британской дипломатии, сначала отозвало эту новость, а потом опубликовало снова с минимальными изменениями.Тем временем глава демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил в интервью американским СМИ, что Америке, по всей видимости, придется вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ потерпят поражение. "Не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - уточнил он.Что касается президента Франции Эммануэля Макрона, то ранее он допустил отправку западных войск на Украину, если об этом попросит Киев или если российские войска "прорвутся через линию фронта".Daily Mail: не стоит бояться ядерного АрмагеддонаПланы Минобороны РФ организовать учения с отработкой применения нестратегического ядерного оружия вызвали большой интерес западных СМИ.Британская Daily Mail ссылается на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в соответствии с которым в 2024 году Россия выделила на военные нужды 7,1% своего валового внутреннего продукта (ВВП), или более трети от общих государственных расходов.Издание цитирует слова посла России по особым поручениям Григория Машкова о том, что Москве необходимо предпринимать "дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности страны, в том числе наращивать ракетный арсенал, чтобы отбить у любого потенциального противника желание испытывать Россию на прочность".Также Daily Mail ссылается на мнение основателя и ведущего аналитика группы раннего предупреждения угроз T-Intelligence Влада Шути, для которого Макрон является одним из немногих западноевропейских лидеров, понимающих ценность так называемой стратегической двусмысленности."Путин ничего не снимает со стола, и мы не должны. И это включает в себя отправку войск в любом качестве, в котором это возможно", - полагает опрошенный изданием эксперт.По словам Шути, сценарий, который потребует действий со стороны НАТО, подразумевает коллапс фронта на востоке, что создаст угрозу для таких городов, как Киев, Одесса и, что менее вероятно, Львов.При этом он добавил, что критики Макрона, утверждающие, что его комментарии могут спровоцировать ядерный Армагеддон, сыграли на руку Кремлю."Это похоже на типичное пророссийское нагнетание паники, направленное на то, чтобы отговорить Запад от смелых действий. Истинная безответственность заключается в том, чтобы уклоняться от конфронтации с Россией", - заявил Влад Шутя в интервью Daily Mail.La Repubblica: Перелом наступит, когда Белоруссия вступит в войнуИтальянская газета La Repubblica считает, что переломным моментом для динамики боевых действий на Украине может стать вступление Белоруссии в конфликт. Газета утверждает, что эта страна уже стала "вассалом" России, которая использует белорусские военные базы и логистические линии с начала специальной военной операции.Издание пишет, что вопрос украинско-белорусской границы уже давно является кошмаром для киевских властей, которые не в состоянии обезопасить всю границу. Аналитики НАТО считают, что в случае прорыва фронта на севере Минск будет напрямую втянут в войну.Итальянская газета также подчеркивает, что руководство НАТО должно быть готово к военным провокациям, которые Россия может устроить против стран Прибалтики и Польши. По мнению авторов газеты, реакция НАТО возможна и в случае нападения Москвы на Молдавию.Стратегия реагирования НАТО уже готова и разделена на этапы, утверждает La Reppublica. Первыми будут мобилизованы военно-воздушные силы, а сухопутные войска вступят в бой только в случае быстрой эскалации конфликта, отмечает издание.В свою очередь, авторам польского портала RMF 24 сложно представить, что Североатлантический альянс, который полгода тянул с предоставлением оружия украинцам, вдруг лично вступит в войну, если российские и белорусские войска встанут под Киевом.Поэтому портал рассматривает статью, опубликованную в La Repubblica, как "вероятную форму медийной шумихи во время нынешнего визита китайского лидера Си Цзиньпина в Европу"."Пекин по-прежнему воспринимается как единственный партнер России, способный оказать реальное влияние на Владимира Путина. Перспектива большего конфликта с силами НАТО, безусловно, убедительно действует на воображение политиков из КНР", - отмечает RMF 24.Зачем России ядерные учения?Ядерное оружие – это оружие сдерживания. В отличие от обычного вооружения, оно выпускается не для того, чтобы использовать его по прямому назначению, а для того, чтобы показать потенциальному противнику, что его ждет, если он перейдёт определённую черту. Соответственно, учения с участием ядерного оружия проводятся для того, чтобы сказать противнику – "Все работает исправно, не надейся, не пройдет".Примерно об этом рассказал 6 мая в своем телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления представителей западной политической элиты, призывающих к отправке своих войск на Украину."В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисеевском дворце, ни на Даунинг стрит–10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, могли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад", - заявил Дмитрий Медведев.По его словам, именно поэтому сегодня Генштаб России начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Еще в июне 2024 года Госдеп США заявил о том, что страна готова провести ядерные испытания, но пока не видит в них необходимости. Если в США решатся продемонстрировать современное ядерное оружие на каком-то из полигонов, им в этом не помешают международно-правовые обязательства, так как Договор о запрещении ядерных испытаний, который был открыт для подписания в сентябре 1996 года, США подписали, но, в отличии от России, не ратифицировали.Возможно, России тоже пора подумать о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний. И не для того, чтобы впоследствии применить ЯО, а для того, чтобы не допустить такого уровня военной конфронтации, который в итоге приведет к декодированию ядерных чемоданчиков.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, генштаб, эммануэль макрон, военные учения, ядерное оружие