Зеленский продлил военное положение перед окончанием срока его президентства

Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и украинской властью после 20 мая Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский