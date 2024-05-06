Зеленский продлил военное положение перед окончанием срока его президентства
18:26 06.05.2024 (обновлено: 18:27 06.05.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Именно этим оправдывали отказ от президентских и парламентских выборов в стране
Прежде на Украине продлевали военное положение до 14 мая.
Напомним, после 20 мая завершится пятилетний срок правления действующего президента Украины Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий окажется под сомнением. В стране неоднократно публично заявляли, что проведение парламентских и президентских выборов невозможно из-за военного положения, действующего на Украине.
26 апреля, 03:20Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и украинской властью после 20 маяПока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский