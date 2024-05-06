https://ukraina.ru/20240506/1054914034.html

Де-факто это объявление войны: Ищенко о планах Запада по блокаде Калининграда и конфликту с Россией

Де-факто это объявление войны: Ищенко о планах Запада по блокаде Калининграда и конфликту с Россией - 06.05.2024 Украина.ру

Де-факто это объявление войны: Ищенко о планах Запада по блокаде Калининграда и конфликту с Россией

Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, сколько времени нужно Западу для того, чтобы развязать новую войну против России. Украина.ру, 06.05.2024

2024-05-06T11:03

2024-05-06T11:03

2024-05-06T11:03

ростислав ищенко

видео

россия

запад

калининград

нато

мобилизация

европа

польша

африка

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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, сколько времени нужно Западу для того, чтобы развязать новую войну против России.Также он рассказал, чем все это может закончиться.

россия

запад

калининград

европа

польша

африка

литва

сша

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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