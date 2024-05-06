https://ukraina.ru/20240506/1054935212.html

РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО

РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО - 06.05.2024 Украина.ру

РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО

Российская сторона будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО, сообщили в понедельник в МИД России

2024-05-06T18:44

2024-05-06T18:44

2024-05-06T18:45

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Поскольку в ближайшее время ВСУ получат обещанные истребители американского производства, РФ будет реагировать на это с учетом того, что данные самолеты относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного. Кроме того, в МИД напомнили, что авиасредства такого типа долгие годы составляли основу парка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" Североатлантического альянса. "Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", - добавили в МИД РФ. Ранее в ВСУ заявляли, что первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи. Ветеран Афганистана рассказал "Украина.ру", чем грозят России летающие танки F-16.

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новости, мид, f-16, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, ядерная угроза, сво