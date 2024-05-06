РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО - 06.05.2024 Украина.ру
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РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО
РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО - 06.05.2024 Украина.ру
РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО
Российская сторона будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО, сообщили в понедельник в МИД России
2024-05-06T18:44
2024-05-06T18:45
новости
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ядерное оружие
ядерная угроза
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Поскольку в ближайшее время ВСУ получат обещанные истребители американского производства, РФ будет реагировать на это с учетом того, что данные самолеты относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного. Кроме того, в МИД напомнили, что авиасредства такого типа долгие годы составляли основу парка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" Североатлантического альянса. "Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", - добавили в МИД РФ. Ранее в ВСУ заявляли, что первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи. Ветеран Афганистана рассказал "Украина.ру", чем грозят России летающие танки F-16.
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новости, мид, f-16, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, ядерная угроза, сво
Новости, МИД, F-16, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ядерное оружие, ядерная угроза, СВО

РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО

18:44 06.05.2024 (обновлено: 18:45 06.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Российская сторона будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО, сообщили в понедельник в МИД России
Поскольку в ближайшее время ВСУ получат обещанные истребители американского производства, РФ будет реагировать на это с учетом того, что данные самолеты относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.
Кроме того, в МИД напомнили, что авиасредства такого типа долгие годы составляли основу парка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" Североатлантического альянса.

"Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", - добавили в МИД РФ.

Ранее в ВСУ заявляли, что первые истребители F-16 американского производства могут появиться на Украине уже после Пасхи.
Ветеран Афганистана рассказал "Украина.ру", чем грозят России летающие танки F-16.
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