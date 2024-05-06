Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер" - 06.05.2024 Украина.ру
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Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"
Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер" - 06.05.2024 Украина.ру
Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"
Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.
2024-05-06T19:30
2024-05-06T19:30
интервью
молдавия
россия
украина
соин дмитрий
владимир зеленский
петр порошенко
нато
приднестровье
"искандер"
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин.- Дмитрий, на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Почему именно сейчас украинские политики попали в поле зрения российских правоохранительных органов?- В первую очередь, это символический шаг. Есть все основания для возбуждения уголовных дел за развязывание войны, за геноцид собственного народа, русского народа. Невозможно их сиюминутно выкрасть, провезти, арестовать. Но в символическом отношении это показывает, что Россия намерена найти и наказать всех преступников.- La Repubblica сообщила, что блок НАТО обеспокоен провалами ВСУ на фронте и установил для себя две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство Альянса в конфликт. Это "проникновение России через линию обороны Киева" и "военную провокацию России против стран Прибалтики или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию". Что если такую провокацию Запад устроит сам, чтобы втянуть нас в войну?- Утечки такой информации лишний раз подтверждают мою стародавнюю гипотезу о том, что Украину и украинцев используют для затравки более крупного конфликта с участием НАТО. Сейчас это прямо и косвенно начинает подтверждаться. Об этом говорят заявления Макрона, который пытался играть на нервах, заявляя, что вот-вот на Украину войдут французские войска. И уже есть информация, что Иностранный легион действует в Славянске.Теперь обозначены красные линии. Будет ли означать прорыв наших частей к Киеву столкновение с НАТО? Видимо, да. Не зря будут проводиться учения с условным применением тактического ядерного оружия. Полагаю, что идет сравнение сил накануне возможного столкновения с НАТО.Что касается Молдавии, то она на пороге крупного конфликта, возможно, вооруженного. И это опять же может послужить формальным поводом для вторжения в Молдавию, а затем прохода к Одессе натовских сил, в первую очередь, французов, англичан и американцев, которые расквартированы в Румынии. Сама Румыния вполне может поучаствовать в оккупации Молдавии. Поэтому завязывается очень серьезный геополитический узел. Острота борьбы достигает максимально возможных пределов.- Есть мнение: если сейчас ВСУ или Молдавия нападут на Приднестровье, Россия "погасит" Кучурганскую ГЭС, которая обесточит и Одессу, и Молдавию. Так ли это?- Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, на президентуру в Кишиневе (резиденция президента Республики Молдова на бульваре Штефана чел Маре - ред.) упадет "Искандер", возможно, совершенно случайно. Понятно, что будут нанесены удары по энергообъектам, потому что нападение на Приднестровье, где 250 тысяч граждан России, российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием ─ это объявление войны Российской Федерации.- А угроза для этой ГЭС удерживает Кишинев именно сейчас от решительных действий?- Временно удерживает, но Молдавия переключает свою энергосистему, которая теперь будет запитываться со стороны Румынии, и значимость Кучурганской электростанции для Кишинева будет постепенно падать. Но пока ее роль существенна и для Молдавии, и для юга Украины.- Учитывая заявления западных лидеров последних дней и жесткую реакцию российской стороны в виде начала военных учений, считываете ли вы вооруженное столкновение с НАТО неизбежным? Будет ли оно вестись с применением ядерного оружия?- Пусть это не стопроцентная уверенность, но вероятность столкновения с НАТО существует. Есть поле, где могут быть применены вооруженные силы друг против друга. Что касается применения ядерного оружия, то эту вероятность я расцениваю как минимальную, потому что глобальная ядерная война обнуляет все геополитические амбиции, так как жизнь на планете прекратится.Но во времена Советского Союза на разных площадках в Африке, в Азии происходили столкновения США и СССР. Сейчас то же самое происходит на Украине, может начаться в Молдавии, в Средней Азии. Мы плотно подошли к периоду, когда вариант современной Третьей мировой войны стал возможен. Но ядерные удары я все же минимизирую, потому что какой смысл тогда воевать, если все на планете будут уничтожены?- Насколько уязвима Россия со стороны Белоруссии? Все-таки она граничит с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.- Белоруссия ─ это крепкий орешек и часть Союзного государства. Белоруссию нельзя отдельно рассматривать от России, у натовских лимитрофов не хватит самостоятельных сил оккупировать ее.
https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html
https://ukraina.ru/20240506/1054919851.html
https://ukraina.ru/20240506/1054918960.html
молдавия
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, молдавия, россия, украина, соин дмитрий, владимир зеленский, петр порошенко, нато, приднестровье, "искандер", кишинёв
Интервью, Молдавия, Россия, Украина, Соин Дмитрий, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, НАТО, Приднестровье, "Искандер", Кишинёв

Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"

19:30 06.05.2024
 
© vk.com / Дмитрий СоинДмитрий Соин интервью
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© vk.com / Дмитрий Соин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин.
- Дмитрий, на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Почему именно сейчас украинские политики попали в поле зрения российских правоохранительных органов?
- В первую очередь, это символический шаг. Есть все основания для возбуждения уголовных дел за развязывание войны, за геноцид собственного народа, русского народа. Невозможно их сиюминутно выкрасть, провезти, арестовать. Но в символическом отношении это показывает, что Россия намерена найти и наказать всех преступников.
- La Repubblica сообщила, что блок НАТО обеспокоен провалами ВСУ на фронте и установил для себя две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство Альянса в конфликт. Это "проникновение России через линию обороны Киева" и "военную провокацию России против стран Прибалтики или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию". Что если такую провокацию Запад устроит сам, чтобы втянуть нас в войну?
- Утечки такой информации лишний раз подтверждают мою стародавнюю гипотезу о том, что Украину и украинцев используют для затравки более крупного конфликта с участием НАТО. Сейчас это прямо и косвенно начинает подтверждаться. Об этом говорят заявления Макрона, который пытался играть на нервах, заявляя, что вот-вот на Украину войдут французские войска. И уже есть информация, что Иностранный легион действует в Славянске.
Теперь обозначены красные линии. Будет ли означать прорыв наших частей к Киеву столкновение с НАТО? Видимо, да. Не зря будут проводиться учения с условным применением тактического ядерного оружия. Полагаю, что идет сравнение сил накануне возможного столкновения с НАТО.
Дмитрий Соин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта 2023, 16:42
Соин Дмитрий: кто онДепутат Верховного совета ПМР 5-го созыва, социолог, профессор
Что касается Молдавии, то она на пороге крупного конфликта, возможно, вооруженного. И это опять же может послужить формальным поводом для вторжения в Молдавию, а затем прохода к Одессе натовских сил, в первую очередь, французов, англичан и американцев, которые расквартированы в Румынии. Сама Румыния вполне может поучаствовать в оккупации Молдавии. Поэтому завязывается очень серьезный геополитический узел. Острота борьбы достигает максимально возможных пределов.
- Есть мнение: если сейчас ВСУ или Молдавия нападут на Приднестровье, Россия "погасит" Кучурганскую ГЭС, которая обесточит и Одессу, и Молдавию. Так ли это?
- Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, на президентуру в Кишиневе (резиденция президента Республики Молдова на бульваре Штефана чел Маре - ред.) упадет "Искандер", возможно, совершенно случайно. Понятно, что будут нанесены удары по энергообъектам, потому что нападение на Приднестровье, где 250 тысяч граждан России, российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием ─ это объявление войны Российской Федерации.
- А угроза для этой ГЭС удерживает Кишинев именно сейчас от решительных действий?
- Временно удерживает, но Молдавия переключает свою энергосистему, которая теперь будет запитываться со стороны Румынии, и значимость Кучурганской электростанции для Кишинева будет постепенно падать. Но пока ее роль существенна и для Молдавии, и для юга Украины.
Зеленский в НАТО
14:42
"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик ЗападаДо сих пор "красные линии" в украинском конфликте проводили только представители российского руководства. Надо сказать – без особого эффекта, интенсивностью конфликта по-прежнему управляет Запад. Однако, чем более явной выглядит перспектива военного поражения Киева, тем больше оснований у Запада чертить "красные линии"
- Учитывая заявления западных лидеров последних дней и жесткую реакцию российской стороны в виде начала военных учений, считываете ли вы вооруженное столкновение с НАТО неизбежным? Будет ли оно вестись с применением ядерного оружия?
- Пусть это не стопроцентная уверенность, но вероятность столкновения с НАТО существует. Есть поле, где могут быть применены вооруженные силы друг против друга. Что касается применения ядерного оружия, то эту вероятность я расцениваю как минимальную, потому что глобальная ядерная война обнуляет все геополитические амбиции, так как жизнь на планете прекратится.
Но во времена Советского Союза на разных площадках в Африке, в Азии происходили столкновения США и СССР. Сейчас то же самое происходит на Украине, может начаться в Молдавии, в Средней Азии.
Морские стрельбы
14:31
"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеПрезидент России Владимир Путин поручил российскому Минобороны провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Чтобы, значит, безусловно и при любых раскладах обеспечить суверенитет России.
Мы плотно подошли к периоду, когда вариант современной Третьей мировой войны стал возможен. Но ядерные удары я все же минимизирую, потому что какой смысл тогда воевать, если все на планете будут уничтожены?
- Насколько уязвима Россия со стороны Белоруссии? Все-таки она граничит с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.
- Белоруссия ─ это крепкий орешек и часть Союзного государства. Белоруссию нельзя отдельно рассматривать от России, у натовских лимитрофов не хватит самостоятельных сил оккупировать ее.
 
ИнтервьюМолдавияРоссияУкраинаСоин ДмитрийВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоНАТОПриднестровье"Искандер"Кишинёв
 
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19:30Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"
19:29Россия предупреждает. Для чего и для кого проводятся ядерные учения
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