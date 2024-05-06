https://ukraina.ru/20240506/1054925561.html

Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"

Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер" - 06.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"

Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.

2024-05-06T19:30

2024-05-06T19:30

2024-05-06T19:30

интервью

молдавия

россия

украина

соин дмитрий

владимир зеленский

петр порошенко

нато

приднестровье

"искандер"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин.- Дмитрий, на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Почему именно сейчас украинские политики попали в поле зрения российских правоохранительных органов?- В первую очередь, это символический шаг. Есть все основания для возбуждения уголовных дел за развязывание войны, за геноцид собственного народа, русского народа. Невозможно их сиюминутно выкрасть, провезти, арестовать. Но в символическом отношении это показывает, что Россия намерена найти и наказать всех преступников.- La Repubblica сообщила, что блок НАТО обеспокоен провалами ВСУ на фронте и установил для себя две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство Альянса в конфликт. Это "проникновение России через линию обороны Киева" и "военную провокацию России против стран Прибалтики или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию". Что если такую провокацию Запад устроит сам, чтобы втянуть нас в войну?- Утечки такой информации лишний раз подтверждают мою стародавнюю гипотезу о том, что Украину и украинцев используют для затравки более крупного конфликта с участием НАТО. Сейчас это прямо и косвенно начинает подтверждаться. Об этом говорят заявления Макрона, который пытался играть на нервах, заявляя, что вот-вот на Украину войдут французские войска. И уже есть информация, что Иностранный легион действует в Славянске.Теперь обозначены красные линии. Будет ли означать прорыв наших частей к Киеву столкновение с НАТО? Видимо, да. Не зря будут проводиться учения с условным применением тактического ядерного оружия. Полагаю, что идет сравнение сил накануне возможного столкновения с НАТО.Что касается Молдавии, то она на пороге крупного конфликта, возможно, вооруженного. И это опять же может послужить формальным поводом для вторжения в Молдавию, а затем прохода к Одессе натовских сил, в первую очередь, французов, англичан и американцев, которые расквартированы в Румынии. Сама Румыния вполне может поучаствовать в оккупации Молдавии. Поэтому завязывается очень серьезный геополитический узел. Острота борьбы достигает максимально возможных пределов.- Есть мнение: если сейчас ВСУ или Молдавия нападут на Приднестровье, Россия "погасит" Кучурганскую ГЭС, которая обесточит и Одессу, и Молдавию. Так ли это?- Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, на президентуру в Кишиневе (резиденция президента Республики Молдова на бульваре Штефана чел Маре - ред.) упадет "Искандер", возможно, совершенно случайно. Понятно, что будут нанесены удары по энергообъектам, потому что нападение на Приднестровье, где 250 тысяч граждан России, российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием ─ это объявление войны Российской Федерации.- А угроза для этой ГЭС удерживает Кишинев именно сейчас от решительных действий?- Временно удерживает, но Молдавия переключает свою энергосистему, которая теперь будет запитываться со стороны Румынии, и значимость Кучурганской электростанции для Кишинева будет постепенно падать. Но пока ее роль существенна и для Молдавии, и для юга Украины.- Учитывая заявления западных лидеров последних дней и жесткую реакцию российской стороны в виде начала военных учений, считываете ли вы вооруженное столкновение с НАТО неизбежным? Будет ли оно вестись с применением ядерного оружия?- Пусть это не стопроцентная уверенность, но вероятность столкновения с НАТО существует. Есть поле, где могут быть применены вооруженные силы друг против друга. Что касается применения ядерного оружия, то эту вероятность я расцениваю как минимальную, потому что глобальная ядерная война обнуляет все геополитические амбиции, так как жизнь на планете прекратится.Но во времена Советского Союза на разных площадках в Африке, в Азии происходили столкновения США и СССР. Сейчас то же самое происходит на Украине, может начаться в Молдавии, в Средней Азии. Мы плотно подошли к периоду, когда вариант современной Третьей мировой войны стал возможен. Но ядерные удары я все же минимизирую, потому что какой смысл тогда воевать, если все на планете будут уничтожены?- Насколько уязвима Россия со стороны Белоруссии? Все-таки она граничит с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.- Белоруссия ─ это крепкий орешек и часть Союзного государства. Белоруссию нельзя отдельно рассматривать от России, у натовских лимитрофов не хватит самостоятельных сил оккупировать ее.

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20240506/1054919851.html

https://ukraina.ru/20240506/1054918960.html

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Денис Рудометов

интервью, молдавия, россия, украина, соин дмитрий, владимир зеленский, петр порошенко, нато, приднестровье, "искандер", кишинёв