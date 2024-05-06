СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ - 06.05.2024 Украина.ру
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СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ
СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ - 06.05.2024 Украина.ру
СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ
По подозрению в государственной измене Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления госохраны (УГО), сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
2024-05-06T19:25
2024-05-06T19:25
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Речь идет о полковнике Андрее Гук, которого подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам иностранным спецслужбам. Уточняется, что высокопоставленный сотрудник выдавал и актуальные данные о действующем президенте Украины Владимире Зеленском. Как добавляет СМИ, помимо Гука задержан еще один сотрудник Управления государственной охраны, которому вменяют пособничество задержанному фигуранту. Ранее на Украине поймали депутата, который нелегально переправлял уклонистов от мобилизации за границу.
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новости, украина, сбу, госизмена, сво, спецоперация
Новости, Украина, СБУ, госизмена, СВО, Спецоперация

СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ

19:25 06.05.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУнаручники задержание
наручники задержание - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
По подозрению в государственной измене Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления госохраны (УГО), сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
Речь идет о полковнике Андрее Гук, которого подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам иностранным спецслужбам. Уточняется, что высокопоставленный сотрудник выдавал и актуальные данные о действующем президенте Украины Владимире Зеленском.
Как добавляет СМИ, помимо Гука задержан еще один сотрудник Управления государственной охраны, которому вменяют пособничество задержанному фигуранту.
"Гук считается человеком начальника УГО Сергея Рудя. Вместе они учились в погранакадемии, были очень близки и являются кумовьями. Как говорят источники в Управлении, Рудь даже хотел назначить Гука своим заместителем", – говорится в публикации.
Ранее на Украине поймали депутата, который нелегально переправлял уклонистов от мобилизации за границу.
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За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подпольяЧтобы отчитаться о поимке "русской агентуры", СБУ хватают людей на улицах Одессы, Харькова или Запорожья, чтобы отправить их на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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