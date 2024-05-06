СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ

За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья Чтобы отчитаться о поимке "русской агентуры", СБУ хватают людей на улицах Одессы, Харькова или Запорожья, чтобы отправить их на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов