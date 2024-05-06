СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ
По подозрению в государственной измене Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления госохраны (УГО), сообщает телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
Речь идет о полковнике Андрее Гук, которого подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам иностранным спецслужбам. Уточняется, что высокопоставленный сотрудник выдавал и актуальные данные о действующем президенте Украины Владимире Зеленском.
Как добавляет СМИ, помимо Гука задержан еще один сотрудник Управления государственной охраны, которому вменяют пособничество задержанному фигуранту.
"Гук считается человеком начальника УГО Сергея Рудя. Вместе они учились в погранакадемии, были очень близки и являются кумовьями. Как говорят источники в Управлении, Рудь даже хотел назначить Гука своим заместителем", – говорится в публикации.
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