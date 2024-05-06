https://ukraina.ru/20240506/1054930319.html

Украина за неделю. Запад склоняет Зеленского к "Стамбулу"

Украина за неделю. Запад склоняет Зеленского к "Стамбулу" - 06.05.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Запад склоняет Зеленского к "Стамбулу"

Украина публично отказывается соблюдать конституционные права, ЕС боится конфисковывать российские активы, а ГУР выступает за мирные переговоры. Главные события прошлой недели вокруг Украины в еженедельной рубрике издания Украина.ру.

2024-05-06T19:02

2024-05-06T19:02

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Отказ от прав человека — «обычная практика»4 апреля Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.Главная цель — легализовать хоть как-то ограничение права на свободные выборы или, иначе говоря, легализовать Зеленского в кресле президента после 20 мая. Несмотря на все заявления придворных пропагандистов, очевидно, что Конституция Украины не предполагает продления полномочий президента во время военного положения без выборов. КСУ мог бы поставить все точки над "и" в этом вопросе, но Зеленский решил туда не обращаться, поскольку большинство судей назначены еще при Порошенко, и они могут принять решение не в его пользу.Кроме того, заявлением в Совет Европы Киев пытается объяснить преступления, которые регулярно совершают СБУ, ТЦК и другие государственные органы.Итак, Киев заявляет, что теперь не действуют следующие статьи Конституции: неприкосновенность жилья (ст. 30); тайна переписки (ст. 31); невмешательство в личную и семейную жизнь (ст. 32); свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины (ст. 33); право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений, право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию (ст. 34); право участвовать в управлении общественными делами, референдумы, право свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, равный доступ к общественным службам (ст. 38); право на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также право на забастовки (ст. 39, 44); право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (ст. 41); право на предпринимательство и труд (ст. 42, 43); право на образование (ст. 53).Всех этих прав граждан Украины постепенно лишали после майдана, а в 2022 году лишили полностью, но пытались замолчать свои художества, прикрываясь тем, что все "лишенцы" — это исключительно агенты Кремля. Теперь перестали даже пытаться копировать облик правового государства.Министр юстиции Малюська сказал, что это обычная практика для воюющей страны: Украина после 24 февраля 2022 года уже высылала Совету Европы предупреждения об ограничении прав, а в нынешнем письме список этих ограничений даже уменьшился. Действительно, первое такое заявление Украина подала 3 марта 2022 года, и ЕСПЧ тут же приостановил рассмотрение всех жалоб против Украины, лишив таким образом людей, которых массово преследуют за инакомыслие, последнего шанса на справедливость.Все время СВО Киев бесконечно продлевает военное положение, официально не вступая в войну. Тем самым он продлевает и лишение граждан всех прав. Но дело в том, что п. 2 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах (МГПП) гласит, что не может быть никаких отступлений от обязательств, касающихся права на жизнь и свободу, презумпции невиновности, права не подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в личную и семейную жизнь, произвольному или незаконному посягательству на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции и незаконным посягательствам на честь и репутацию.В общем, никакое военное положение не позволяет отступать от вышеуказанных обязательств, и Малюська должен был бы это знать. Не говоря уже о норме о защите русского языка, которая все еще есть в Конституции Украины.Но, согласно последнему отчету "мовного омбудсмена" Тараса Кременя, на Украине осталось только три школы, где у 770 детей осталась возможность изучать русский язык. Это при том, что даже официальные данные показывают 30% жителей Украины, которые считают русский родным языком, и более 50% населения, которые постоянно использует его в общении.Уничтожив свободу слова на Украине, киевские власти удивляются, что к ним отчасти применяют тот же подход. Мессенджер "Телеграм", который заблокировал боты СБУ и Минцифры Украины "еВорог", в которые можно было присылать координаты российских войск, а также официальный чатбот ГУР. Глава комитета по свободе слова Верховной Рады Юрчишин считает, что Павел Дуров заблокировал чаты в ответ на обращение Киева к Apple, чтобы компания надавила на "Телеграм" для блокировки "пророссийских" каналов.Впрочем, блокировка продлилась недолго. Украинские военные чатботы, собирающие информацию для нанесения ударов по России, снова заработали, хоть и с некоторыми перебоями. В "Телеграм" объяснили временное отключение ботов неким загадочным "ложным срабатыванием". При этом украинские власти официальные контакты с руководством "Телеграм" установить не смогли."Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. И все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны", - сказал замглавы Нацсовета по телерадиовещанию Валентин Коваль.ТЦК в осаде, уклонисты за границей в опасностиОказалось, что по новому закону о мобилизации, уточнение данных в ТЦК включает и повторное прохождение медкомиссии, причем даже для тех, у кого есть отсрочка. Означает ли это, что решить вопрос удаленно (через электронный кабинет призывника) не получится, пока не понятно, поскольку окончательный алгоритм кабмином еще не установлен. Но что уже понятно, так это то, что после прохождения медкомиссии человеку вручат мобилизационное распоряжение с требованием явиться в определенное место для призыва в армию. Неявка ведет за собой уголовную ответственность.Если уехавшие заграницу не смогут уточнить данные в ТЦК удаленно (а видимо так и будет), после неявки по повестке их объявят в розыск. И здесь украинский кабмин вносит в Раду законопроект, упрощающий международный розыск подозреваемых. Он позволит: - следственным судьям выносить решения о доступе к вещам и документам подозреваемых за границей (информация о том, кто получит доступ, от общественности будет скрыта); - следователю или прокурору объявлять человека в международный розыск; - скрывать от общественности информацию о международном сотрудничестве в уголовных процессах; - применять арест для передачи человека по экстрадиционному запросу.Вице-премьер Ольга Стефанишина, конечно, сказала, что принудительно возвращать военнообязанных никто не будет, "но в вопросах войны нет приятных решений". Что это значит с учетом ожидания приезда в Киев еврокомиссара по внутренним делам и миграции для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, остается только догадываться.В свою очередь крупные политики ряда стран ЕС считают, что возвращать военнообязанных на Украину необходимо. Например, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы "пригласить своих молодых мужчин служить родине", а премьер этой страны Ингрида Шимоните считает, что нужно "искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство".Впрочем, окончательное решение она переложила на руководство ЕС. О том же говорит и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его мнению, именно Евросоюз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста. "И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут", - сказал министр. Что конкретно обсуждается на переговорах, пока не сообщают, но замминистра иностранных дел Польши на вопрос о том, что будет делать Польша, если Украина предложит не продлевать разрешение на проживание мужчин призывного возраста, ответил: "Мы точно не будем защищать уклонистов". Но и он хочет, чтобы решение приняли на уровне ЕС. Пока же польское правительство продлило временную защиту для украинских беженцев до сентября 2025 года, но с ужесточением условий выплат пособий: отменой единовременного пособия в 300 злотых, денежной компенсации для владельцев частного жилья, которые предоставляли проживание и питание беженцам из Украины и сохранением пособий в 800 злотых только для тех семей, дети которых ходят в польскую школу.Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна поддерживает украинских беженцев, "но только не тех, кто пытается избежать законной воинской повинности". А это около 100 тысяч человек.Министр же внутренних дел земли Гессен Роман Посек из крупнейшей германской партии ХДС прямо сказал, что Германия должна помочь Украине в отправке мужчин-беженцев на фронт. Вопрос о том, что делать с просроченными паспортами военнообязанных украинцев, будет обсуждаться на уровне земель и федерального МВД. Единое решение пока не выработано.По данным Офиса генпрокурора Украины, из-за уклонения от призыва или нарушения воинского учета уже заведено более 11 тысяч уголовных дел. В лидерах — Закарпатская, Николаевская и Днепропетровская области. Около 15 тысяч военных получили дисциплинарные наказания за невыполнение или отказ выполнять приказ и самовольное оставление части. По словам нардепа Камельчука, среди этих людей не многие снова хотят воевать.Но наказания не помогают. Военкомам все так же приходится похищать людей прямо с улиц. Так, украинская Ассоциация международных автоперевозчиков жалуется, что в Закарпатской области на посту Нижние Ворота тэцэкашники снимают с международных рейсов водителей под предлогом проверки документов, а затем связь с водителями пропадает. Машины же с грузом просто остаются на дороге.Во Львове произошла еще более курьезная и одновременно трагичная история. По дороге на работу военкомы забрали двух медицинских физиков Первого медицинского объединения, из-за чего больные раком дети не смогли пройти облучение в медцентре.В Запорожье дошло до того, что родственники похищенного военкомами человека вышли под здание ТЦК, которое оцепила полиция. А в городе Виноградов Закарпатской области то же самое сделали местные цыгане. Только эти принесли к военкомату шины и попытались взломать ворота во двор здания, а оборонявшиеся открыли предупреждающий огонь в воздух. Открыто уголовное дело по "хулиганке".Зато спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин подтвердил, что бронь от призыва в ВСУ остается у 100% чиновников категории А (руководители госорганов и органов местного самоуправления) и 50% чиновников категорий Б и В. Судьи, полицейские и нацгвардейцы получают отсрочку.«Пукнули в дерево»Несмотря на то, что США выделили Украине существенную сумму для закупки вооружений, реальные поставки начнутся далеко не сразу. Пока же Вашингтон ведет переговоры с союзниками, пытаясь убедить их дать Украине еще 50 млрд долларов. Деньги предполагается взять из прибыли от замороженных в Европе российских активов. В США хотят продавить такое решение на встрече "Большой семерки" в Италии в июне.Но на сегодняшний день страны "Большой семерки" вопрос конфискации российских активов вообще не обсуждают. Дело в том, что Саудовская Аравия и Индонезия выразили сомнения в адекватности такого прецедента. Страны Глобального Юга боятся, что таким же способом могут при определенных условиях забрать и их деньги, а это разрушит доверие к Европе и может вызвать отток капиталов.Американцы предлагают выделить Украине $50 млрд как кредит, обеспеченный будущей прибылью от замороженных российских активов, но при таком варианте непонятно, что делать, если война закончится в ближайшее время. Альтернативный вариант — на будущих мирных переговорах предложить РФ вернуть Украине территории в обмен на разблокирование активов. Если они будут заложены, то предложение не будет иметь смысла. Впрочем, оно не будет иметь смысла ни при каких обстоятельствах. В нынешних условиях Россия скорее бы согласилась на признание новых территорий взамен окончательной потери замороженных активов.Как бы там ни было, пока ЕС готов закупать оружие для Украины только за будущую прибыль от российских денег — около 3 млрд евро в год.Что и на что именно готов тратить Вашингтон, вообще большой вопрос. Например, бригаду "Азов"* принципиально не допускают к получению американской помощи с 2017 года, когда в США был принят соответствующий нормативный акт. Его внес в 2015 году конгрессмен-демократ Джон Коньерс-младший на основании того, что подразделение характеризуется в западной прессе как "откровенно неонацистское".А вообще, нынешнюю помощь запада метафорически охарактеризовал премьер Словакии Роберт Фицо. "Это словно пукнуть в дерево", — так он оценил сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Он добавил, что не только эти средства, но и то, что выделяют США и ЕС, ничего не изменят, и через год-два "мы будем там, где есть", только количество жертв увеличится.«Украина на грани»Пожалуй, самая обсуждаемая тема прошедшей недели — интервью замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого под заголовком "Украина на грани". Вышло оно в том же The Economist, где было опубликовано знаменитое интервью Валерия Залужного о неверной военной стратегии политического руководства страны. Через некоторое время после выхода интервью Залужный лишился должности главкома. Скибицкого вряд ли ждет та же участь (ГУР по факту является филиалом ЦРУ), но содержание текста впечатляет. Разведчик заявил, что "не видит возможности для Украины выиграть войну только на поле боя"; выход на границы 1991 года не реален, а даже если осуществится, то это не остановит войну; Часов Яр падет очень скоро; основной удар Россия нанесет в конце мая или начале июня; Россия активно создает резервные части; ВС РФ уже не та "высокомерная организация", какой была в 2022 году, теперь она действует как "единый орган, с четким планом и под единым командованием".Скибицкий считает, что мирные переговоры неизбежны. По его словам, смысл нынешних боевых действий заключается в борьбе за "наиболее выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, которые могут начаться во второй половине 2025 года. У обеих сторон в конечном итоге может закончиться оружие, говорит он, но если в остальном ничего не изменится, то у Украины оно кончится быстрее.Этот реалистичный анализ ситуации в корне противоречит тому, что говорит Зеленский и тому, что говорят спикеры "телемарафона". Нереалистичность "формулы мира" Зеленского, которая предполагает не компромисс, а капитуляцию России, сегодня очевидна всем. Поэтому советник Белого дома Джон Кирби говорит, что Китай не готов поддержать план Зеленского на саммите в Швейцарии, а без удовлетворения интересов Китая вопрос не решится.Зато Совет председателей Генеральной ассамблеи ООН призвал к запуску мирного процесса для прекращения войны на Украине с упором на Стамбульское соглашение от 2022 года, которое предполагает нейтралитет Украины и отказ страны от вступления в НАТО. В декларации, которую выпустил совет, говорится "о самоопределении занятых Россией территорий в форме референдума под эгидой ООН". Такой вариант Китаем может быть поддержан, но для Зеленского это было бы полным политических крахом. Тем не менее, даже Запад намекает ему, что решаться вопрос будет именно так.* - запрещённая в РФ террористическая организация

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