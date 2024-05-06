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Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС

Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС - 06.05.2024 Украина.ру

Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС

Китай энергично работает над содействием мирным переговорам по Украине и призывает к этому другие страны. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

2024-05-06T18:11

2024-05-06T18:11

2024-05-06T18:12

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Си Цзиньпин также указал на то, что КНР готов поддерживать контакты со сторонами конфликта, в то время как Евросоюзу и Франции следует противостоять эскалации обстановки. Как отметили в МИД КНР, председатель Си выступает выступает за политическое разрешение кризиса. Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж 5 мая. Эта поездка в Европу стала первой за последние пять лет.

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новости, китай, украина, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, сво, боевые действия