Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС - 06.05.2024 Украина.ру
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Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС
Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС - 06.05.2024 Украина.ру
Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС
Китай энергично работает над содействием мирным переговорам по Украине и призывает к этому другие страны. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
2024-05-06T18:11
2024-05-06T18:12
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Си Цзиньпин также указал на то, что КНР готов поддерживать контакты со сторонами конфликта, в то время как Евросоюзу и Франции следует противостоять эскалации обстановки. Как отметили в МИД КНР, председатель Си выступает выступает за политическое разрешение кризиса. Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж 5 мая. Эта поездка в Европу стала первой за последние пять лет.
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новости, китай, украина, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, сво, боевые действия
Новости, Китай, Украина, Франция, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, СВО, боевые действия

Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС

18:11 06.05.2024 (обновлено: 18:12 06.05.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Китай энергично работает над содействием мирным переговорам по Украине и призывает к этому другие страны. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
"Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам", – сказал он.
Си Цзиньпин также указал на то, что КНР готов поддерживать контакты со сторонами конфликта, в то время как Евросоюзу и Франции следует противостоять эскалации обстановки.
Как отметили в МИД КНР, председатель Си выступает выступает за политическое разрешение кризиса.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж 5 мая. Эта поездка в Европу стала первой за последние пять лет.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
9 апреля, 00:08
Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"
 
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