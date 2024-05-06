Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС
18:11 06.05.2024 (обновлено: 18:12 06.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Китай энергично работает над содействием мирным переговорам по Украине и призывает к этому другие страны. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
"Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам", – сказал он.
Си Цзиньпин также указал на то, что КНР готов поддерживать контакты со сторонами конфликта, в то время как Евросоюзу и Франции следует противостоять эскалации обстановки.
Как отметили в МИД КНР, председатель Си выступает выступает за политическое разрешение кризиса.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж 5 мая. Эта поездка в Европу стала первой за последние пять лет.
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