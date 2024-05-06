https://ukraina.ru/20240506/1054933161.html
Киев отказался признавать легитимность Путина
Киев отказался признавать легитимность Путина - 06.05.2024 Украина.ру
Киев отказался признавать легитимность Путина
Украина не видит правовых оснований для признания демократически избранным и легитимным президентом Владимира Путина. Предстоящую инаугурацию Киев назвал "иллюзорно законной", сообщила пресс-служба МИД Украины
2024-05-06T17:52
2024-05-06T17:52
2024-05-06T17:53
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В частности, украинской ведомство указывает, что Россия в ходе проведения президентских выборов якобы нарушила Устав ООН, декларацию о принципах международного права, Женевскую конвенцию и другие предписания. В чем заключались нарушения МИД не уточняет. Особое возмущение украинская сторона выразила факту проведения выборов в новых регионах РФ, которые Киев до сих пор считает своими. Помимо этого, Украина призывает иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимности Владимира Путина. Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления действующего президента Украины Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий окажется под сомнением. В стране неоднократно публично заявляли, что проведение выборов невозможно из-за военного положения, действующего на Украине. Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова к Верховной Раде относительно переноса президентских выборов, потому как отмена голосования – действие "противоправное и нарушающее права значительного круга" лиц.
https://ukraina.ru/20240328/1054176198.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир путин, киев, россия, владимир зеленский, мид, президентские выборы, легитимность
Новости, Украина, Владимир Путин, Киев, Россия, Владимир Зеленский, МИД, президентские выборы, легитимность
Киев отказался признавать легитимность Путина
17:52 06.05.2024 (обновлено: 17:53 06.05.2024)
Украина не видит правовых оснований для признания демократически избранным и легитимным президентом Владимира Путина. Предстоящую инаугурацию Киев назвал "иллюзорно законной", сообщила пресс-служба МИД Украины
В частности, украинской ведомство указывает
, что Россия в ходе проведения президентских выборов якобы нарушила Устав ООН, декларацию о принципах международного права, Женевскую конвенцию и другие предписания. В чем заключались нарушения МИД не уточняет.
Особое возмущение украинская сторона выразила факту проведения выборов в новых регионах РФ, которые Киев до сих пор считает своими.
"Прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения на Украину и агрессивной политики в отношении других государств", – сказано в опубликованном заявлении МИД.
Помимо этого, Украина призывает иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимности Владимира Путина.
Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления действующего президента Украины Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий окажется под сомнением. В стране неоднократно публично заявляли, что проведение выборов невозможно из-за военного положения, действующего на Украине.
Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова к Верховной Раде относительно переноса президентских выборов, потому как отмена голосования – действие "противоправное и нарушающее права значительного круга" лиц.