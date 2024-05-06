https://ukraina.ru/20240506/1054933161.html

Киев отказался признавать легитимность Путина

Киев отказался признавать легитимность Путина - 06.05.2024 Украина.ру

Киев отказался признавать легитимность Путина

Украина не видит правовых оснований для признания демократически избранным и легитимным президентом Владимира Путина. Предстоящую инаугурацию Киев назвал "иллюзорно законной", сообщила пресс-служба МИД Украины

2024-05-06T17:52

2024-05-06T17:52

2024-05-06T17:53

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В частности, украинской ведомство указывает, что Россия в ходе проведения президентских выборов якобы нарушила Устав ООН, декларацию о принципах международного права, Женевскую конвенцию и другие предписания. В чем заключались нарушения МИД не уточняет. Особое возмущение украинская сторона выразила факту проведения выборов в новых регионах РФ, которые Киев до сих пор считает своими. Помимо этого, Украина призывает иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимности Владимира Путина. Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления действующего президента Украины Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий окажется под сомнением. В стране неоднократно публично заявляли, что проведение выборов невозможно из-за военного положения, действующего на Украине. Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова к Верховной Раде относительно переноса президентских выборов, потому как отмена голосования – действие "противоправное и нарушающее права значительного круга" лиц.

https://ukraina.ru/20240328/1054176198.html

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новости, украина, владимир путин, киев, россия, владимир зеленский, мид, президентские выборы, легитимность