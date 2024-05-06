Киев отказался признавать легитимность Путина - 06.05.2024 Украина.ру
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Киев отказался признавать легитимность Путина
Киев отказался признавать легитимность Путина - 06.05.2024 Украина.ру
Киев отказался признавать легитимность Путина
Украина не видит правовых оснований для признания демократически избранным и легитимным президентом Владимира Путина. Предстоящую инаугурацию Киев назвал "иллюзорно законной", сообщила пресс-служба МИД Украины
2024-05-06T17:52
2024-05-06T17:53
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В частности, украинской ведомство указывает, что Россия в ходе проведения президентских выборов якобы нарушила Устав ООН, декларацию о принципах международного права, Женевскую конвенцию и другие предписания. В чем заключались нарушения МИД не уточняет. Особое возмущение украинская сторона выразила факту проведения выборов в новых регионах РФ, которые Киев до сих пор считает своими. Помимо этого, Украина призывает иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимности Владимира Путина. Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления действующего президента Украины Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий окажется под сомнением. В стране неоднократно публично заявляли, что проведение выборов невозможно из-за военного положения, действующего на Украине. Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова к Верховной Раде относительно переноса президентских выборов, потому как отмена голосования – действие "противоправное и нарушающее права значительного круга" лиц.
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новости, украина, владимир путин, киев, россия, владимир зеленский, мид, президентские выборы, легитимность
Новости, Украина, Владимир Путин, Киев, Россия, Владимир Зеленский, МИД, президентские выборы, легитимность

Киев отказался признавать легитимность Путина

17:52 06.05.2024 (обновлено: 17:53 06.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
© POOL
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Украина не видит правовых оснований для признания демократически избранным и легитимным президентом Владимира Путина. Предстоящую инаугурацию Киев назвал "иллюзорно законной", сообщила пресс-служба МИД Украины
В частности, украинской ведомство указывает, что Россия в ходе проведения президентских выборов якобы нарушила Устав ООН, декларацию о принципах международного права, Женевскую конвенцию и другие предписания. В чем заключались нарушения МИД не уточняет.
Особое возмущение украинская сторона выразила факту проведения выборов в новых регионах РФ, которые Киев до сих пор считает своими.
"Прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения на Украину и агрессивной политики в отношении других государств", – сказано в опубликованном заявлении МИД.
Помимо этого, Украина призывает иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимности Владимира Путина.
Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления действующего президента Украины Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий окажется под сомнением. В стране неоднократно публично заявляли, что проведение выборов невозможно из-за военного положения, действующего на Украине.
Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова к Верховной Раде относительно переноса президентских выборов, потому как отмена голосования – действие "противоправное и нарушающее права значительного круга" лиц.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 17:39
Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – ЛавровПризнавать легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 
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