https://ukraina.ru/20240506/1054936198.html

РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России

РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России - 06.05.2024 Украина.ру

РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России

Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки. Этот процесс будет быстрым, говорится в опубликованном заявлении МИД РФ

2024-05-06T19:05

2024-05-06T19:05

2024-05-06T19:08

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В ведомстве подчеркнули, что США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Вашингтон предпринимает такие шаги, чтобы нарастить многоплановые угрозы для Москвы. В МИД напомнили, как Вашингтон целенаправленно вышел из Договора о РСМД и активизировал разработку и испытания снарядов такого класса. Вместе с тем, США начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании необходимой инфраструктуры. После этого Вашингтон начал завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками", однако очевидно, что производство и испытания такого оружия идет полным ходом, добавили в МИД. В ответ на провокации США, Россия будет действовать зеркально.

https://ukraina.ru/20190205/1022581777.html

https://ukraina.ru/20240506/1054930764.html

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