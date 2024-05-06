РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России - 06.05.2024 Украина.ру
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РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России
РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России - 06.05.2024 Украина.ру
РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России
Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки. Этот процесс будет быстрым, говорится в опубликованном заявлении МИД РФ
2024-05-06T19:05
2024-05-06T19:08
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В ведомстве подчеркнули, что США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Вашингтон предпринимает такие шаги, чтобы нарастить многоплановые угрозы для Москвы. В МИД напомнили, как Вашингтон целенаправленно вышел из Договора о РСМД и активизировал разработку и испытания снарядов такого класса. Вместе с тем, США начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании необходимой инфраструктуры. После этого Вашингтон начал завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками", однако очевидно, что производство и испытания такого оружия идет полным ходом, добавили в МИД. В ответ на провокации США, Россия будет действовать зеркально.
https://ukraina.ru/20190205/1022581777.html
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новости, россия, впк, мид, сша, вашингтон, сво, военная эскалация
Новости, Россия, ВПК, МИД, США, Вашингтон, СВО, военная эскалация

РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России

19:05 06.05.2024 (обновлено: 19:08 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки. Этот процесс будет быстрым, говорится в опубликованном заявлении МИД РФ
"В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом (...) накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", — говорится в тексте.
В ведомстве подчеркнули, что США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Вашингтон предпринимает такие шаги, чтобы нарастить многоплановые угрозы для Москвы.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2019
5 февраля 2019, 18:26
Меж двух огней. Белоруссия станет зеркальным ответом РФ на отказ США от договора по РСМДЛукашенко не сомневается, что одна из целей Вашингтона, который отказался от договора об ограничении ракет средней и малой дальности, в том, чтобы разместить такое оружие на Украине. Но и у Белоруссии в этой истории весьма непростая роль. Потому что именно здесь могут быть размещены российские ракетные комплексы в качестве зеркального ответа
В МИД напомнили, как Вашингтон целенаправленно вышел из Договора о РСМД и активизировал разработку и испытания снарядов такого класса.
Вместе с тем, США начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании необходимой инфраструктуры.
После этого Вашингтон начал завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками", однако очевидно, что производство и испытания такого оружия идет полным ходом, добавили в МИД.
В ответ на провокации США, Россия будет действовать зеркально.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
19:03
Киселев про радиоактивный пепел: Применит ли Россия ядерное оружиеОдной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала публикация в Foreign Affairs на тему ввода войск НАТО на Украину.
 
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Заголовок открываемого материала
19:05РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России
19:03Киселев про радиоактивный пепел: Применит ли Россия ядерное оружие
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