РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России
19:05 06.05.2024 (обновлено: 19:08 06.05.2024)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки. Этот процесс будет быстрым, говорится в опубликованном заявлении МИД РФ
"В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом (...) накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", — говорится в тексте.
В ведомстве подчеркнули, что США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Вашингтон предпринимает такие шаги, чтобы нарастить многоплановые угрозы для Москвы.
5 февраля 2019, 18:26Меж двух огней. Белоруссия станет зеркальным ответом РФ на отказ США от договора по РСМДЛукашенко не сомневается, что одна из целей Вашингтона, который отказался от договора об ограничении ракет средней и малой дальности, в том, чтобы разместить такое оружие на Украине. Но и у Белоруссии в этой истории весьма непростая роль. Потому что именно здесь могут быть размещены российские ракетные комплексы в качестве зеркального ответа
В МИД напомнили, как Вашингтон целенаправленно вышел из Договора о РСМД и активизировал разработку и испытания снарядов такого класса.
Вместе с тем, США начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании необходимой инфраструктуры.
После этого Вашингтон начал завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками", однако очевидно, что производство и испытания такого оружия идет полным ходом, добавили в МИД.
В ответ на провокации США, Россия будет действовать зеркально.