https://ukraina.ru/20240506/1054934354.html

Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске

Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске - 06.05.2024 Украина.ру

Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске

Польский судья Томаш Шмидт 6 мая провёл пресс-конференцию в Минске и обратился к президенту Белоруссии с просьбой об убежище. "Я в шоке" –отреагировал на это глава МИД Польши Радослав Сикорский.

2024-05-06T18:47

2024-05-06T18:47

2024-05-06T18:47

польша

минск

белоруссия

гельмут шмидт

сикорский

александр лукашенко

мид

министерство юстиции

верховный суд

эксклюзив

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Утром в понедельник, 6 мая, в Минске взорвалась информационная бомба: судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил защиты у белорусских властей."Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту Александру Лукашенко, – сказал Томаш Шмидт. – Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Белоруссии". По его словам, Белоруссия – страна с большим потенциалом, где можно спокойно жить. "Здесь очень мудрый руководитель", – отметил Шмидт.Польский судья также продемонстрировал своё служебное удостоверение и прямо на пресс-конференции подписал заявление об отставке."Я подаю заявление об отставке с должности судьи воеводского административного суда. С немедленным вступлением в силу, – отметил он. – На протяжении всей своей профессиональной жизни я был судьей. Отставка с должности судьи – это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации".Польский судья констатировал, что большинство польских политиков реализуют американские и британские интересы. "Если говорить о нашей политике, то она не до конца независима. Очень большое влияние оказывают Соединенные Штаты, Великобритания, Германия. Ситуация такова, что Соединенные Штаты желают втянуть Польшу в войну, сделать её непосредственной участницей вооруженного конфликта. Чтобы этому противостоять, я должен говорить об этом, но в Польше я не могу этого сделать", – подчеркнул Томаш Шмидт."Среди моих знакомых многие разделяют мое мнение, но, естественно, публично об этом никто говорить не может, – отметил польский он. – Мы, даже обсуждая отдельные темы, выключаем телефоны. Есть много шпионских систем. И некоторые пользуются тем, что без решения суда подслушивают разговоры. Так работает демократия на Западе".Судья подчеркнул, что подвергался преследованиям со стороны нынешних властей Польши за свою независимую политическую позицию, и ожидает, что теперь прессинг продолжится в информационном пространстве. Про брошенную жену он упомянул не ради красного словца. Бывшая супруга судьи, Эмилия Шмидт, в 2019 году стала информатором портала Onet.pl, обслуживающего тогдашнюю польскую оппозицию, а ныне власть. Она сообщила, что в Министерстве юстиции и Национальном совете правосудия Польши существовала некая группа "Каста", которая будто бы занималась размещением в СМИ и социальных сетях критических публикаций в отношении судей, не поддерживающих реформы в сфере правосудия, которые осуществляли правительства партии "Право и Справедливость" (ПиС).Руководил этой группой замминистра юстиции Польши Лукаш Пебяк, и в её состав входил Томаш Шмидт, который в то время работал в юридическом бюро Национального совета правосудия страны. Причём единственное обвинение против Шмидта состояло в том, что летом 2018 года он разместил в закрытом чате группы "Каста" в мессенджере WhatsApp фотографию тогдашнего председателя Верховного Суда Польши Малгожаты Герсдорф и сопроводил её словами "Время упаковать вещи, попрощаться и у*бывать!"Герсдорф через несколько месяцев действительно покинула свою должность в связи с истечением срока полномочий, однако она сохранила влияние на часть судебного корпуса Польши, которая выступала против реформы в системе правосудия страны. Эти судьи получили поддержку Суда ЕС и Европейской комиссии, которая в конце 2017 года даже начала процедуру введения санкций в отношении Польши.А после победы на парламентских выборах осенью 2023 года леволиберальной коалиции у ранее находившихся в опале судей дела резко пошли в гору. Теперь они помогают новым властям в Варшаве расправляться с их политическими противниками из "Права и Справедливости", как это было во время ареста и незаконного лишения мандатов двух депутатов Сейма от ПиС в январе 2024 года. Судя по всему, Томаш Шмидт получил от коллег информацию о своём грядущем аресте, и выбрал пребывание на свободе в Белоруссии.Своей пресс-конференцией в Минске польский судья здорово подпортил визит в США главе МИД Польши Радославу Сикорскому. "Я не могу это комментировать. Это [судья Шмидт] был человек, участвовавший в политических кампаниях при предыдущем правительстве. Это совершенно возмутительное дело", – заявил Сикорский журналистам. "Я в шоке", – добавил он.Прокомментировал ситуацию и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, назвав её "ужасающей". "Если кто-то выбирает Белоруссию, то в чьих интересах он раньше действовал в Польше? Это неестественное направление. Выбор Минска, где правит Лукашенко, и поиск там убежища ставит предыдущую деятельность судьи под большие сомнения", – сказал он.Министр также добавил, что будет ожидать отчёта от спецслужб. "Вопрос требует немедленного выяснения. Его предыдущая деятельность также требует расследования", – добавил он.Примечательно, что на данный момент нет никаких комментариев со стороны министра юстиции, генерального прокурора Польши Адама Боднара, который неформально управляет также судейским корпусом страны. Ему сейчас дополнительный скандал в этой сфере не нужен, ведь министр сейчас пробует согласовать с президентом Польши Анджеем Дудой новый закон о Национальном совете правосудия, о чём как раз 6 мая сообщил польский портал money.pl.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, минск, белоруссия, гельмут шмидт, сикорский, александр лукашенко, мид, министерство юстиции, верховный суд, эксклюзив