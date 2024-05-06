Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске - 06.05.2024 Украина.ру
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Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске
Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске - 06.05.2024 Украина.ру
Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске
Польский судья Томаш Шмидт 6 мая провёл пресс-конференцию в Минске и обратился к президенту Белоруссии с просьбой об убежище. "Я в шоке" –отреагировал на это глава МИД Польши Радослав Сикорский.
2024-05-06T18:47
2024-05-06T18:47
польша
минск
белоруссия
гельмут шмидт
сикорский
александр лукашенко
мид
министерство юстиции
верховный суд
эксклюзив
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Утром в понедельник, 6 мая, в Минске взорвалась информационная бомба: судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил защиты у белорусских властей."Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту Александру Лукашенко, – сказал Томаш Шмидт. – Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Белоруссии". По его словам, Белоруссия – страна с большим потенциалом, где можно спокойно жить. "Здесь очень мудрый руководитель", – отметил Шмидт.Польский судья также продемонстрировал своё служебное удостоверение и прямо на пресс-конференции подписал заявление об отставке."Я подаю заявление об отставке с должности судьи воеводского административного суда. С немедленным вступлением в силу, – отметил он. – На протяжении всей своей профессиональной жизни я был судьей. Отставка с должности судьи – это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации".Польский судья констатировал, что большинство польских политиков реализуют американские и британские интересы. "Если говорить о нашей политике, то она не до конца независима. Очень большое влияние оказывают Соединенные Штаты, Великобритания, Германия. Ситуация такова, что Соединенные Штаты желают втянуть Польшу в войну, сделать её непосредственной участницей вооруженного конфликта. Чтобы этому противостоять, я должен говорить об этом, но в Польше я не могу этого сделать", – подчеркнул Томаш Шмидт."Среди моих знакомых многие разделяют мое мнение, но, естественно, публично об этом никто говорить не может, – отметил польский он. – Мы, даже обсуждая отдельные темы, выключаем телефоны. Есть много шпионских систем. И некоторые пользуются тем, что без решения суда подслушивают разговоры. Так работает демократия на Западе".Судья подчеркнул, что подвергался преследованиям со стороны нынешних властей Польши за свою независимую политическую позицию, и ожидает, что теперь прессинг продолжится в информационном пространстве. Про брошенную жену он упомянул не ради красного словца. Бывшая супруга судьи, Эмилия Шмидт, в 2019 году стала информатором портала Onet.pl, обслуживающего тогдашнюю польскую оппозицию, а ныне власть. Она сообщила, что в Министерстве юстиции и Национальном совете правосудия Польши существовала некая группа "Каста", которая будто бы занималась размещением в СМИ и социальных сетях критических публикаций в отношении судей, не поддерживающих реформы в сфере правосудия, которые осуществляли правительства партии "Право и Справедливость" (ПиС).Руководил этой группой замминистра юстиции Польши Лукаш Пебяк, и в её состав входил Томаш Шмидт, который в то время работал в юридическом бюро Национального совета правосудия страны. Причём единственное обвинение против Шмидта состояло в том, что летом 2018 года он разместил в закрытом чате группы "Каста" в мессенджере WhatsApp фотографию тогдашнего председателя Верховного Суда Польши Малгожаты Герсдорф и сопроводил её словами "Время упаковать вещи, попрощаться и у*бывать!"Герсдорф через несколько месяцев действительно покинула свою должность в связи с истечением срока полномочий, однако она сохранила влияние на часть судебного корпуса Польши, которая выступала против реформы в системе правосудия страны. Эти судьи получили поддержку Суда ЕС и Европейской комиссии, которая в конце 2017 года даже начала процедуру введения санкций в отношении Польши.А после победы на парламентских выборах осенью 2023 года леволиберальной коалиции у ранее находившихся в опале судей дела резко пошли в гору. Теперь они помогают новым властям в Варшаве расправляться с их политическими противниками из "Права и Справедливости", как это было во время ареста и незаконного лишения мандатов двух депутатов Сейма от ПиС в январе 2024 года. Судя по всему, Томаш Шмидт получил от коллег информацию о своём грядущем аресте, и выбрал пребывание на свободе в Белоруссии.Своей пресс-конференцией в Минске польский судья здорово подпортил визит в США главе МИД Польши Радославу Сикорскому. "Я не могу это комментировать. Это [судья Шмидт] был человек, участвовавший в политических кампаниях при предыдущем правительстве. Это совершенно возмутительное дело", – заявил Сикорский журналистам. "Я в шоке", – добавил он.Прокомментировал ситуацию и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, назвав её "ужасающей". "Если кто-то выбирает Белоруссию, то в чьих интересах он раньше действовал в Польше? Это неестественное направление. Выбор Минска, где правит Лукашенко, и поиск там убежища ставит предыдущую деятельность судьи под большие сомнения", – сказал он.Министр также добавил, что будет ожидать отчёта от спецслужб. "Вопрос требует немедленного выяснения. Его предыдущая деятельность также требует расследования", – добавил он.Примечательно, что на данный момент нет никаких комментариев со стороны министра юстиции, генерального прокурора Польши Адама Боднара, который неформально управляет также судейским корпусом страны. Ему сейчас дополнительный скандал в этой сфере не нужен, ведь министр сейчас пробует согласовать с президентом Польши Анджеем Дудой новый закон о Национальном совете правосудия, о чём как раз 6 мая сообщил польский портал money.pl.
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польша, минск, белоруссия, гельмут шмидт, сикорский, александр лукашенко, мид, министерство юстиции, верховный суд, эксклюзив
Польша, Минск, Белоруссия, Гельмут Шмидт, Сикорский, Александр Лукашенко, МИД, Министерство юстиции, Верховный Суд, Эксклюзив

Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске

18:47 06.05.2024
 
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Польский судья Томаш Шмидт 6 мая провёл пресс-конференцию в Минске и обратился к президенту Белоруссии с просьбой об убежище. "Я в шоке" –отреагировал на это глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Утром в понедельник, 6 мая, в Минске взорвалась информационная бомба: судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил защиты у белорусских властей.
"Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту Александру Лукашенко, – сказал Томаш Шмидт. – Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Белоруссии". По его словам, Белоруссия – страна с большим потенциалом, где можно спокойно жить. "Здесь очень мудрый руководитель", – отметил Шмидт.
Польский судья также продемонстрировал своё служебное удостоверение и прямо на пресс-конференции подписал заявление об отставке.
"Я подаю заявление об отставке с должности судьи воеводского административного суда. С немедленным вступлением в силу, – отметил он. – На протяжении всей своей профессиональной жизни я был судьей. Отставка с должности судьи – это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации".
Польский судья констатировал, что большинство польских политиков реализуют американские и британские интересы. "Если говорить о нашей политике, то она не до конца независима. Очень большое влияние оказывают Соединенные Штаты, Великобритания, Германия. Ситуация такова, что Соединенные Штаты желают втянуть Польшу в войну, сделать её непосредственной участницей вооруженного конфликта. Чтобы этому противостоять, я должен говорить об этом, но в Польше я не могу этого сделать", – подчеркнул Томаш Шмидт.
"Среди моих знакомых многие разделяют мое мнение, но, естественно, публично об этом никто говорить не может, – отметил польский он. – Мы, даже обсуждая отдельные темы, выключаем телефоны. Есть много шпионских систем. И некоторые пользуются тем, что без решения суда подслушивают разговоры. Так работает демократия на Западе".
Судья подчеркнул, что подвергался преследованиям со стороны нынешних властей Польши за свою независимую политическую позицию, и ожидает, что теперь прессинг продолжится в информационном пространстве.
"Я знаю, как работают медиа на Западе, знаю, как они работают в Польше. Наверняка из меня сделают либо шпиона, либо наркомана. Выставят меня человеком, у которого есть долги, который бросил жену. Пусть попробуют. Я готов к этому. Надеюсь, здесь вы узнаете, какой я на самом деле", – сказал Томаш Шмидт.
Про брошенную жену он упомянул не ради красного словца. Бывшая супруга судьи, Эмилия Шмидт, в 2019 году стала информатором портала Onet.pl, обслуживающего тогдашнюю польскую оппозицию, а ныне власть. Она сообщила, что в Министерстве юстиции и Национальном совете правосудия Польши существовала некая группа "Каста", которая будто бы занималась размещением в СМИ и социальных сетях критических публикаций в отношении судей, не поддерживающих реформы в сфере правосудия, которые осуществляли правительства партии "Право и Справедливость" (ПиС).
Руководил этой группой замминистра юстиции Польши Лукаш Пебяк, и в её состав входил Томаш Шмидт, который в то время работал в юридическом бюро Национального совета правосудия страны. Причём единственное обвинение против Шмидта состояло в том, что летом 2018 года он разместил в закрытом чате группы "Каста" в мессенджере WhatsApp фотографию тогдашнего председателя Верховного Суда Польши Малгожаты Герсдорф и сопроводил её словами "Время упаковать вещи, попрощаться и у*бывать!"
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Герсдорф через несколько месяцев действительно покинула свою должность в связи с истечением срока полномочий, однако она сохранила влияние на часть судебного корпуса Польши, которая выступала против реформы в системе правосудия страны. Эти судьи получили поддержку Суда ЕС и Европейской комиссии, которая в конце 2017 года даже начала процедуру введения санкций в отношении Польши.
А после победы на парламентских выборах осенью 2023 года леволиберальной коалиции у ранее находившихся в опале судей дела резко пошли в гору. Теперь они помогают новым властям в Варшаве расправляться с их политическими противниками из "Права и Справедливости", как это было во время ареста и незаконного лишения мандатов двух депутатов Сейма от ПиС в январе 2024 года. Судя по всему, Томаш Шмидт получил от коллег информацию о своём грядущем аресте, и выбрал пребывание на свободе в Белоруссии.
Своей пресс-конференцией в Минске польский судья здорово подпортил визит в США главе МИД Польши Радославу Сикорскому. "Я не могу это комментировать. Это [судья Шмидт] был человек, участвовавший в политических кампаниях при предыдущем правительстве. Это совершенно возмутительное дело", – заявил Сикорский журналистам. "Я в шоке", – добавил он.
Прокомментировал ситуацию и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, назвав её "ужасающей". "Если кто-то выбирает Белоруссию, то в чьих интересах он раньше действовал в Польше? Это неестественное направление. Выбор Минска, где правит Лукашенко, и поиск там убежища ставит предыдущую деятельность судьи под большие сомнения", – сказал он.
Министр также добавил, что будет ожидать отчёта от спецслужб. "Вопрос требует немедленного выяснения. Его предыдущая деятельность также требует расследования", – добавил он.
Примечательно, что на данный момент нет никаких комментариев со стороны министра юстиции, генерального прокурора Польши Адама Боднара, который неформально управляет также судейским корпусом страны. Ему сейчас дополнительный скандал в этой сфере не нужен, ведь министр сейчас пробует согласовать с президентом Польши Анджеем Дудой новый закон о Национальном совете правосудия, о чём как раз 6 мая сообщил польский портал money.pl.
 
ПольшаМинскБелоруссияГельмут ШмидтСикорскийАлександр ЛукашенкоМИДМинистерство юстицииВерховный СудЭксклюзив
 
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