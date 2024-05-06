https://ukraina.ru/20240506/1054917470.html

Трагедия под Белгородом, учения ядерных сил, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 мая

Трагедия под Белгородом, учения ядерных сил, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 мая - 06.05.2024 Украина.ру

Трагедия под Белгородом, учения ядерных сил, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 мая

В результате атаки украинского беспилотника под Белгородом погибли 6 человек. Минобороны РФ проведёт учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-06T13:10

2024-05-06T13:10

2024-05-06T13:10

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Утром 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагедии в регионе."Две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших жителей…", - рассказал губернатор.Он также сообщил о том, что пострадали 35 человек.⠀"По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь", - указал Гладков.⠀На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется.Позднее он сообщил об участившихся атаках украинских FPV-дронов на регион.Производство БпЛА-камикадзе поддерживается на Украине на государственном уровне. Среди прочего, государство пропагандирует "мастерские на кухнях" - домашние производства FPV-дронов. Однако реальные объёмы для армии дают средние и "гаражные" производства дронов-камикадзе.Учения ядерных силМинобороны РФ сообщило о грядущих учениях по применению нестратегического ядерного оружия."По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота. В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - указывалось в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.Там же отмечалось, что учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации."Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять своё ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России. И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы. И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - пояснил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Схожего мнения придерживается и военкор Александр Коц."А вот и ответ на звучащую с Запада риторику об отправке войск стран НАТО на Украину. Бить тактическим ядерным оружие по Украине, или альянсу никто не собирается. Но пусть там видят, что такая возможность у России есть. На Западе, на самом деле, мало желающих всерьез проверить эту красную линию на прочность", - указал он.А депутат Государственной Думы Андрей Гурулёв вспомнил, как во времена СССР сам принимал участие в подобных учениях, указав, что решение о проведении учений - "крайне своевременное".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 27 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на горловском направлении — 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 75 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены два жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскму району Горловки в общей сложности 6 кассетных снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 2; Крынки — 4; Раздольное — 4; Новая Маячка — 2; Каховка — 2; Новая Каховка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Чернянка, Пролетарка, Подстепное, Каховка, Новая Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днём 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Села Журавлевка и Щетиновка подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе – по три в каждом селе. Также по Щетиновке выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Устинка дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.В Борисовском районе в селе Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено 2 взрывных устройства, никто не пострадал, повреждено одно транспортное средство, также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. Обошлось без последствий.В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Старый Хутор – зафиксировано 4 прилета. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых домовладения: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.В Краснояружском районе под миномётный обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 10 прилетов. По территории между селами Поповка и Демидовка выпущен один минометный снаряд. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. Никто не пострадал. В результате падения беспилотника с последующей детонацией выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. В селе Муром с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, также по селу выпущено 13 минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждения получили одно частное жилое домовладение, здание коммерческого объекта, линии газоснабжения и электропередачи. По селу Новая Таволжанка выпущено 22 минометных снаряда. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.Позднее он в своём телеграм-канале также рассказал о нескольких атаках FPV-дронов на регион, помимо утренней, в которой погибли 6 мирных жителей."Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - указывалось в сообщении.Также был повторно атакован Борисовский район."Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - также рассказал Гладков.А после он сообщил о нескольких атаках дронов."Сразу несколько населённых пунктов в Белгородском районе подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов.В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посечен. В селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль. Никто не пострадал", - указал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, вооруженные силы украины, минобороны рф