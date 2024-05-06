Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал о том, чем закончится объявление Россией Зеленского в розыск, как Запад начнёт выбивать долги из Украины и какие неприятности собирается устроить Трамп России и Китаю, если станет президентом США.
00:28 – украинская верхушка объявлена в розыск: кому подан этот сигнал?
03:25 – когда на Украине в последний раз была легитимная власть?
04:49 – прямое вмешательство США в конфликт на Украине;
07:23 – Украине придётся заплатить долги: есть ли у Запада план по возвращению вложенных средств?
08:48 – инвесторы избавляются от американских долговых бумаг: что делать Трампу?
11:16 – валютные американские метастазы: готов ли БРИКС предоставить альтернативу доллару?
14:23 – что будет с МВФ после того, как БРИКС запустит свою валюту?
00:28 – украинская верхушка объявлена в розыск: кому подан этот сигнал?
03:25 – когда на Украине в последний раз была легитимная власть?
04:49 – прямое вмешательство США в конфликт на Украине;
07:23 – Украине придётся заплатить долги: есть ли у Запада план по возвращению вложенных средств?
08:48 – инвесторы избавляются от американских долговых бумаг: что делать Трампу?
11:16 – валютные американские метастазы: готов ли БРИКС предоставить альтернативу доллару?
14:23 – что будет с МВФ после того, как БРИКС запустит свою валюту?