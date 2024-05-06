Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине - 06.05.2024 Украина.ру
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Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине
Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине - 06.05.2024 Украина.ру
Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал о том, чем закончится объявление Россией Зеленского в розыск, как Запад... Украина.ру, 06.05.2024
2024-05-06T16:49
2024-05-06T16:49
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александр дудчак
владимир зеленский
дональд трамп
украина
россия
запад
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вооруженные силы украины
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал о том, чем закончится объявление Россией Зеленского в розыск, как Запад начнёт выбивать долги из Украины и какие неприятности собирается устроить Трамп России и Китаю, если станет президентом США. 00:28 – украинская верхушка объявлена в розыск: кому подан этот сигнал?03:25 – когда на Украине в последний раз была легитимная власть?04:49 – прямое вмешательство США в конфликт на Украине;07:23 – Украине придётся заплатить долги: есть ли у Запада план по возвращению вложенных средств?08:48 – инвесторы избавляются от американских долговых бумаг: что делать Трампу? 11:16 – валютные американские метастазы: готов ли БРИКС предоставить альтернативу доллару?14:23 – что будет с МВФ после того, как БРИКС запустит свою валюту?
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видео, александр дудчак, владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия, запад, брикс, вооруженные силы украины, снг, война, легитимность, президентские выборы, видео
Видео, Александр Дудчак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Россия, Запад, БРИКС, Вооруженные силы Украины, СНГ, война, легитимность, президентские выборы

Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине

16:49 06.05.2024
 
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал о том, чем закончится объявление Россией Зеленского в розыск, как Запад начнёт выбивать долги из Украины и какие неприятности собирается устроить Трамп России и Китаю, если станет президентом США.

00:28 – украинская верхушка объявлена в розыск: кому подан этот сигнал?
03:25 – когда на Украине в последний раз была легитимная власть?
04:49 – прямое вмешательство США в конфликт на Украине;
07:23 – Украине придётся заплатить долги: есть ли у Запада план по возвращению вложенных средств?
08:48 – инвесторы избавляются от американских долговых бумаг: что делать Трампу?
11:16 – валютные американские метастазы: готов ли БРИКС предоставить альтернативу доллару?
14:23 – что будет с МВФ после того, как БРИКС запустит свою валюту?
 
ВидеоАлександр ДудчакВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаРоссияЗападБРИКСВооруженные силы УкраиныСНГвойналегитимностьпрезидентские выборы
 
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