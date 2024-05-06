https://ukraina.ru/20240506/1054930042.html

Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине

Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине - 06.05.2024 Украина.ру

Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал о том, чем закончится объявление Россией Зеленского в розыск, как Запад... Украина.ру, 06.05.2024

2024-05-06T16:49

2024-05-06T16:49

2024-05-06T16:49

видео

александр дудчак

владимир зеленский

дональд трамп

украина

россия

запад

брикс

вооруженные силы украины

снг

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал о том, чем закончится объявление Россией Зеленского в розыск, как Запад начнёт выбивать долги из Украины и какие неприятности собирается устроить Трамп России и Китаю, если станет президентом США. 00:28 – украинская верхушка объявлена в розыск: кому подан этот сигнал?03:25 – когда на Украине в последний раз была легитимная власть?04:49 – прямое вмешательство США в конфликт на Украине;07:23 – Украине придётся заплатить долги: есть ли у Запада план по возвращению вложенных средств?08:48 – инвесторы избавляются от американских долговых бумаг: что делать Трампу? 11:16 – валютные американские метастазы: готов ли БРИКС предоставить альтернативу доллару?14:23 – что будет с МВФ после того, как БРИКС запустит свою валюту?

украина

россия

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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