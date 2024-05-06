https://ukraina.ru/20240506/1054930764.html

Киселев про радиоактивный пепел: Применит ли Россия ядерное оружие

Киселев про радиоактивный пепел: Применит ли Россия ядерное оружие - 06.05.2024 Украина.ру

Киселев про радиоактивный пепел: Применит ли Россия ядерное оружие

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала публикация в Foreign Affairs на тему ввода войск НАТО на Украину.

2024-05-06T19:03

2024-05-06T19:03

2024-05-06T19:04

эксклюзив

россия

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сша

владимир путин

эммануэль макрон

нато

ес

дмитрий киселев

ядерное оружие

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Не утихают дискуссии в западной прессе о том, должны ли страны НАТО отправить войска на Украину, кто именно должен и каковы будут последствия. Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала публикация на тему ввода войск в Foreign Affairs. Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил в каком состоянии ЯО России, напомнил, как и когда оно может применяться и ответил на волнующий всех вопрос "Применит ли Россия ЯО?"Войска стран НАТО должны быть направлены на Украину. И не нужно этого бояться, так как Путин не применит ядерное оружие. Об этом говорится в апрельской статье в американском издании Foreign Affairs 22 апреля под авторством двух отставных офицеров армии США и профессора из Шотландии.В статье приводятся аргументы в пользу идеи президента Франции Макрона отправить на Украину войска, высказанную впервые 26 февраля. Уже в заголовке – "Войска на Украину должна отправить Европа, но не НАТО" – много интересного.Дмитрий Киселев удивляется, почему, не военный блок НАТО, а только Европа: "Уж если хочется повоевать с Россией, а для этого и создавался блок НАТО, то почему сейчас – в столь ответственный момент – блок не в деле?"Авторы статьи делают тему обыденной, приучают к мысли, что проблема решаема и прикрываются благородными мотивами. Надо просто отправить войска, и Россия не возродит свою империю."В действительности отправка европейских войск стала бы вполне нормальным ответом на конфликт такого рода. Российская спецоперация нарушила региональную расстановку сил, и Европа жизненно заинтересована в исправлении этого дисбаланса", – пишет Foreign Affairs."Послушайте, а разве региональную расстановку сил не нарушил поддержанный Западом кровавый государственный переворот 2014 года и приход к власти бандеровцев? Разве региональную расстановку сил не нарушило продвижение НАТО на восток и активное военное освоение блоком территории Украины? Разве региональную расстановку сил не нарушила развязанная война против русских и всего русского на Украине? Вот же как дисбаланс образовался...", – спрашивает Киселев.Авторы материала задаются главным вопросом, чем ответит Путин на ввод западных войск на Украину и применит ли Россия ядерное оружие. Западные аналитики убеждают, что "это лишь пропаганда" и "рано или поздно европейские лидеры должны проигнорировать путинское бряцание оружием".Авторы вновь говорят о том, что Россия должна проиграть и проиграет, если европейцы введут войска на Украину: "Москве придется столкнуться с перспективой, что европейская эскалация рискует сделать конфликт невыигрышным для России".По словам Киселева, тема проигрыша России в этой статье вполне в русле принятого Палатой представителей американского Конгресса законопроекта "Мир через силу в XXI веке". Согласно ему, конструкция международных отношений должна быть такова: США поддавливают Китай и Иран, а России просто-напросто не остается места."Нет в этой конструкции мира суверенной России, и нет наших интересов вообще. И пространства никакого для нас не остается... Это абсолютно твердолобая позиция, в которой США ставят Россию вне каких-либо отношений и оставляют без каких-либо прав", - объясняет Киселев.В этом законопроекте, например, подводится подробная законодательная база под конфискацию российских замороженных пока активов. Напомним, у России незаконно пока заморожено порядка 300 миллиарда долларов наших накоплений, размещенных в иностранных банках. Из лишь них около пяти миллиардов в США. Большая часть в странах Евросоюза – 260 миллиардов, преимущественно в Бельгии – около 200.Фактически, считает Киселев, своим законом американцы хотят создать международный прецедент – легализовать открытый грабеж.Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявляет, что конфискация российских активов нарушит доктрину о международном верховенстве права и повлечет непредсказуемые последствия. Позицию Китая излагает англоязычная "Global Times":"Будучи главным бенефициаром сложившегося международного порядка, США подрывают глобальное верховенство закона и порядка. Такое поведение будет негативно воздействовать на мировую финансовую систему и станет причиной соответствующих конфликтов и даже войн".Американцы ужесточают отношения до невозможности, на фоне чего некоторые политики в Европе в этом контексте планируют прямое военное столкновение с Россией на украинских просторах.Президент Литвы Науседа: "Я приветствую идею направления миссий на территорию Украины".Премьер-министр Эстонии Каллас вообще называет отправку войск на Украину "обороной": "Мы не должны бояться своей силы. Россия говорит, что тот или иной шаг является эскалацией, но оборона – не эскалация".Министр иностранных дел Финляндии Валтонен: "Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся".Министр иностранных дел Польши Сикорский: "Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым".На фоне этих высказываний вопрос о том, применит ли Россия ядерное оружие, выглядит иначе."Применит ли Россия ядерное оружие, если войска НАТО войдут на Украину, чтобы разбить Россию? Этого же они хотят – разбить Россию, и не скрывают. Скатываются даже в обыденность, уговаривают себя, что Россия не применит", - говорит Киселев.Телеведущий объясняет, что несмотря на их утверждения, что это не НАТО войдет, а просто отдельно взятые европейские страны, это – чушь."Конечно же, НАТО будет в деле, вся инфраструктура, вся координация, разведка, логистика, ну просто все! Что, отдельно взятые Польша с Литвой и Финляндией пойдут на Украину в поход против русских, а НАТО будет курить в сторонке? Ну ведь нет же...", - считает Киселев.Руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" считает, что ответ на главный вопрос "Россия применит?" есть, и однозначный: применит. По словам Киселева, конфликт с Западом по Украине так разрастается, что для России это уже вопрос жизни и смерти. Кроме того, на Западе все время повторяют, что их цель – нанести России на Украине стратегическое поражение."Если действительно сюжет будет развиваться в эту сторону, то России ничего другого и не останется, как применить. Отступить мы там не можем. Для нас самих это будет катастрофой государственности", - объясняет Киселев.Путин говорит об этом прямо: "Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно, и у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего-четвертого сорта, с нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности. Вот и ответ".Киселев напоминает, что "катастрофические для российской государственности" последствия – это как раз тот случай, что упомянут в подписанном Путиным указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" от 2020 года. Статья 18-я: "Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации". Пункт "г" той же статьи: "когда под угрозу поставлено само существование государства".Телеведущий передачи "Вести недели" обращает внимание на то, что речь не идет о тактическом ядерном оружии. В НАТО спят и видят, чтобы мы на Украине применили тактические ядерные боеприпасы – заразили территорию, на которую им по большому счету плевать. Украинский конфликт им нужен прежде всего, как источник долгосрочных проблем для России.Киселев считает, что если России придется отвечать на экзистенциальный вызов, то это будут силы стратегического ядерного сдерживания. И неслучайно Путин еще 27 февраля 2022 года приказал привести их в особый режим боевого дежурства: "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".Отбоя с тех пор не было. Российская ядерная триада, а это ракетные войска стратегического назначения, стратегическая авиация и ядерные подводные ракетоносцы – наши силы сдерживания – наготове."С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы, – отметил глава государства в интервью. – Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое, а второе, и это тоже общепризнанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад – только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная – вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. …Экспертам, специалистам, военным это хорошо известно. Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, но что ж нам делать. Мы готовы".Киселев объясняет, что США как ключевая держава НАТО не останутся в стороне, если наступит тот самый момент, о котором Путин как-то сказал: "Зачем нам мир, если в нем не будет России?""Тогда уж от нас полетит все и везде – и "Сарматы", и "Ярсы", и "Авангарды". Уже в прицелах американские центры принятия решений и пусковые установки на суше и на море. Францию как ядерную державу придется мгновенно разоружить. Британские острова просто уйдут под воду. Технологии для этого имеются, и мы о них как-то рассказывали. Но лучше до такого не доводить. И это не пропаганда", — говорит Киселев.Ранее, 10 лет назад, в 2014 году в программе "Вести недели" впервые сказали, что гарантированное возмездие неотвратимо. Не надо загонять Россию в угол: "Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел".Тогда не все восприняли это всерьёз, однако это именно так.Главный журналист страны считает, что "Мир через силу в XXI веке" неприемлем, а Россия применит, если вынудят.

https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html

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