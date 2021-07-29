Украинская певица Мария Бурмака на днях отреагировала в своем Facebook на известие о том, что группу Green Grey отстранили от участия в концерте по случаю 30-го дня независимости страны за русскоязычную песню

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«Меня и многих других артистов, которые к получению Украиной независимости в 1991 году имели прямое отношение, даже и не думали приглашать ни на какие концерты и торжества. И по этому поводу ни одной дискуссии не возникает, никого это не удивляет. Я сейчас пишу очевидное, меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается)», — написала Бурмака.

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Тот самый скандал вокруг Green Grey, который певица назвала «зарубой», произошел после того, как музыканты группы публично пожаловались на то, что сначала им, как настоящим украинцам, предложили участие в юбилейном концерте, а позже выкинули из списка, потому что поют они по-русски.

В Офисе президента пояснили, что исключение группы — результат недавнего высказывания фронтмена Дмитрия Муравицкого, который опубликовал пост с текстом: «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками». Последняя часть фразы является непереводимым посыланием по известному адресу. Такое выражение власти сочли глумлением над государственным языком, а участие коллектива в празднике — лишним.