МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину - 06.05.2024 Украина.ру
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МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину
МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину - 06.05.2024 Украина.ру
МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину
Париж не отправлял солдат Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину, опровергло резонансную публикацию Asia Times Министерство иностранных дел Франции
2024-05-06T17:23
2024-05-06T17:23
новости
франция
украина
мид
иностранный легион
сво
всу
иностранные наемники
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Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайена заявил, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий.Всего с начала конфликта ВС РФ уничтожили 147 наемников, прибывших на Украину из Франции, сообщили в марте в Минобороны.
https://ukraina.ru/20240416/1054519474.html
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новости, франция, украина, мид, иностранный легион, сво, всу, иностранные наемники
Новости, Франция, Украина, МИД, иностранный легион, СВО, ВСУ, иностранные наемники

МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину

17:23 06.05.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© NATO
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Париж не отправлял солдат Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину, опровергло резонансную публикацию Asia Times Министерство иностранных дел Франции
"Нет, Франция не отправляла солдат на Украину", - сказано в публикации на странице МИД в социальной сети X.
Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайена заявил, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий.
Всего с начала конфликта ВС РФ уничтожили 147 наемников, прибывших на Украину из Франции, сообщили в марте в Минобороны.
Михаил Онуфриенко интервью
16 апреля, 05:36
Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на ВолыниДа, киевской хунте тяжелее, чем год назад. Да, она отступает. Но мы то же Работино штурмуем уже 1,5 месяца. Мы не сможем так выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий — денацификация и демилитаризация Украины
 
НовостиФранцияУкраинаМИДиностранный легионСВОВСУиностранные наемники
 
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17:23МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину
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