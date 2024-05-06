МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину

Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни Да, киевской хунте тяжелее, чем год назад. Да, она отступает. Но мы то же Работино штурмуем уже 1,5 месяца. Мы не сможем так выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий — денацификация и демилитаризация Украины