МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину
Париж не отправлял солдат Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину, опровергло резонансную публикацию Asia Times Министерство иностранных дел Франции
"Нет, Франция не отправляла солдат на Украину", - сказано в публикации на странице МИД в социальной сети X.
Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайена заявил, что первая группа французских военных из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона, прибыла в Славянск. Уточнялось, что всего Париж намерен направить до 1500 солдат в зону боевых действий.
Всего с начала конфликта ВС РФ уничтожили 147 наемников, прибывших на Украину из Франции, сообщили в марте в Минобороны.
16 апреля, 05:36Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на ВолыниДа, киевской хунте тяжелее, чем год назад. Да, она отступает. Но мы то же Работино штурмуем уже 1,5 месяца. Мы не сможем так выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий — денацификация и демилитаризация Украины