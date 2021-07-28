Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 1033-й годовщиной Крещения Руси, назвав современную страну наследницей могущественных государств средневековой Европы. Его видеообращение 28 июля было обнародовано на сайте Офиса президента Украины

«Сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси — Украины. Это официальное, а главное — исторически справедливое название праздника, который акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной — тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире», — заявил Зеленский.

Украинский лидер перечислил ряд исторических памятников на Украине, после чего напомнил, что в киевской церкви Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, погребен сын Владимира Мономаха, основатель Москвы Великий князь Киевский Юрий Долгорукий.

Ранее бывший президент Украины, депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что крещение Руси стало выбором принадлежности к Европе, а получение томоса украинскими раскольниками подтвердило этот выбор.

Во вторник, 27 июля, в Киеве состоялся крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. Молебен будет продолжаться еще в течение трех дней.