Российский певец и композитор Олег Газманов, который на днях отметил свой 70-летний юбилей, рассказал о том, кто он на самом деле по национальности. Оказалось, что русских корней у него нет. Об этом написала «Экспресс газета»

«У меня отец — белорус, а мама — еврейка. Причем они родились недалеко друг от друга в Беларуси. Но познакомились уже в другом месте», — рассказал Газманов.

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«Я не проводил исследования. Но все то, что пишут, — это, конечно, смешно. Конспирология какая-то. Если это так, то я ничего против не имею. Я просто знаю своих родственников. И маминых, и в меньшей степени по отцу. У мамы было пять сестер и один брат. И у каждого из них было по несколько детей. У меня много двоюродных и троюродных братьев и сестер, это все, что я знаю», — рассказал артист.

В свои 70 певец продолжает активно работать и даже готовит для поклонников новый альбом. Исполнитель является одним из самых востребованных на всем постсоветском пространстве, кроме Украины. В эту страну ему запрещен въезд за признание Крыма российским.