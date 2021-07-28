Рэпер Moneyken (Олег Еропкин) и его возлюбленная Дарья Зотеева, известная публике как блогер Инстасамка, 27 июля стали героями шоу канала Bubblegun. В ходе программы музыкант сделал громкое заявление. Увидеть видео можно на YouTube-платформе

Звездный повар Хименес-Браво, получивший украинское гражданство, перешел на русский язык © Эктор Хименес-Браво/Инстаграм

«Переспал бы с Пугачевой, здесь без вариантов. Ну сами понимаете… Алла Борисовна, если что, обращайтесь!» — заявил рэпер.

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Интересно, что реакция на это высказывание присутствовавшей на программе подружки рэпера была абсолютно спокойной. Зотеева заявила, что в чувствах любимого уверена, а Аллу Борисовну уважает.

В нескольких интервью примадонна рассказывала, что однажды случайно оговорилась на концерте, сказав вместо фразы-девиза ВЛКСМ «Буду вечно с комсомолом, буду вечно с молодым». Один лишний предлог, шутила певица, сделал эти слова пророческими для нее.

Сначала она вышла замуж за артиста Филиппа Киркорова, который младше ее на 18 лет, потом сменила его на шоумена Максима Галкина, с ним разница 27 лет. Рэпер Moneyken, если Пугачева рассмотрит его предложение, вполне может стать лидером по разнице в возрасте, он младше певицы на 52 года.