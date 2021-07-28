Антироссийская направленность политики Запада вызвана страхами ЕС и США, которые боятся возрождения влияния России на европейском направлении, рассказал политолог Александр Рар в интервью Украина.ру

Иск ЕСПЧ, или Кому определять будущее Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Здесь вопрос в России. Усиление роли России через приобретение новой территории, нового влияния на той же территории Украины. Это же в Америке понимают, во всяком случае, чувствуют, может быть, это только начало», — сказал Рар.

Он отметил, что в США и европейских странах боятся, что другие регионы востока Украины будут ориентироваться скорее в сторону России, а не на Запад.

По его словам, если проанализировать политику и геополитику последних тридцати лет, то становится очевидно, что самая большая проблема для Запада — это не права человека, не ценности, а страх возвращения влияния России в Европе.

«Вот против этого идет ожесточенная борьба уже тридцать лет, уже с эпохи Ельцина, а не Путина», — подчеркнул Рар.

Поэтому американцы будут использовать Украину как антироссийский таран, и многие силы на Западе, в том числе в Германии и Франции, тоже будут это делать, уверен эксперт.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.