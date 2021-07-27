На федеральных и любых других российских телеканалах постоянно говорят не только об Украине, но и обо всем, что повышает рейтинги. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Михаил Погребинский высказывал мнение, будто бы граждане Украины считают слишком антиукраинским тот нарратив, который высказывается на российских ток-шоу, но в целом согласны с оценкой происходящего в стране.

Эксперт отметил, что самые популярными передачами на российском телевидении являются ток-шоу о том, как «бабушка съела внучку».

«Вы думаете, что Путин звонит и просить поставить что-нибудь пожелтее, потому что ему нечем заняться? Телеканалы — это коммерческие структуры, которые ориентируются на ваш вкус. Что массовая культура от них требует, за что платит — то они и ставят», — подчеркнул Ищенко.

По его личному впечатлению от посещения телеканалов, Украина все еще остаются выигрышной темой, но некоторые каналы уже начинают транслировать ее гораздо меньше, хотя передачи о ней по-прежнему смотрят миллионы людей.

Политолог добавил, что украинская тема будет популярна у россиян просто потому, что у них на Украине огромное количество родственников, и им интересно посмотреть, как они живут, даже если они уже не общаются.