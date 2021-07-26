«Будете в "Танцах со звездами" в этом сезоне?» — спросила Кошмал одна из ее подписчиц.
«Нет. Я бы очень хотела снова танцевать, так как умею и люблю, но это шоу не для меня. Там больше странных интриг, чем самих танцев», — ответила артистка, но чем дальше будет заниматься, не уточнила.
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Последний, седьмой сезон «Сватов» наконец досняли, площадку приходилось переносить несколько раз, сначала из-за того, что актерам запретили въезд на Украину, потом из-за политической ситуации в Белоруссии, мешал работе и коронавирус, в итоге доделать работу удалось только в июле этого года в Грузии. Ожидается, что фильм зрители увидят осенью 2021 года.