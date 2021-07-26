Украинская актриса, сыгравшая в сериалах «Сваты» и «Папик-2», Анна Кошмал поделилась с подписчиками планами на ближайший рабочий сезон. Будет ли он связан с проектом «Танцы со звездами», артистка ответила в сториз Instagram 25 июля

«Будете в "Танцах со звездами" в этом сезоне?» — спросила Кошмал одна из ее подписчиц.

«Нет. Я бы очень хотела снова танцевать, так как умею и люблю, но это шоу не для меня. Там больше странных интриг, чем самих танцев», — ответила артистка, но чем дальше будет заниматься, не уточнила.

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