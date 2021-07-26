Астрологи считают Юпитер планетой большого счастья, а время его находится в созвездии Водолея - самым благоприятном для всего человечества. Что нужно делать, чтобы в полной мере воспользоваться благосклонностью звезд, рассказала астролог Алена Никольская, ее слова 25 июля привел 5-й канал

Жадные или экономные? Астрологи назвали знаки зодиака, которые не упустят выгоду © Mikhail Nilov/Pexels

Никольская советует использовать этот период для проецирования своих желаний, для этого, по мнению астролога, достаточно смотреть в звездное небо и представлять, как вы получаете все, о чем мечтаете.

«Юпитер в Водолее — это период, когда начнут изменяться привычные границы. Изменения коснутся и закрытых границы. Мы видим, что полетели чартеры в Египет, со временем будут открываться и другие страны», — пояснила астролог.

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«Кроме того, мы увидим новый нестандартный подход ко многим вещам. Сейчас мы находимся в эре Водолея и видим, как стремительно развивается тема космоса, как и других научных изысканий и IT-технологий. Мы увидим, как многие вещи, которые мы считаем обычными, будут в буквальном смысле подниматься в воздух и парить вокруг нас», — сказала Никольская.

Она посоветовала также записывать все идеи, которые будут приходить в голову до апреля следующего года, они обязательно воплотятся в жизнь.