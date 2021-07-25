Полтора миллиона украинских гастарбайтеров официально трудятся в Польше и Чехии несмотря на пандемию коронавируса, рассказал председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии УНН

На Украине из-за локдауна много людей, обычно трудившихся на сезонных работах за границей, остались без заработка и сейчас стремятся восполнить упущенное время. Однако все меньше их хочет трудиться в сельском хозяйстве.

«Спрос на людей, которые едут на работу в сфере сельского хозяйства, не уменьшался ни во время карантина, ни сейчас. Рабочие руки в сельском хозяйстве нужны всегда. Польские фермеры очень рассчитывают на приезд украинцев, которые будут работать в сфере сельского хозяйства именно на сезонных работах», — отметил Воскобойник.

Многие украинцы выбирают работу на производстве вместо сельских работ, показывает статистика 2020 года, добавил он.

«Общее количество приглашений на работу для украинцев на срок до полугода, не связанной с сельским хозяйством — составляла 1 350 000 единиц. А приглашений, связанных с этой сферой, было выдано 140 000. То есть, почти в 10 раз меньше. Это говорит о том, что не особо украинцы интересуются работой в сельском хозяйстве», — подчеркнул Воскобойник.

Украина - страна без будущего: гастарбайтеры рассказали, почему уезжают навсегда © РИА Новости, Николай Хижняк / Перейти в фотобанк

В то же время в Чехии население всего 11 млн человек, это почти в 3,5 раза меньше чем в Польше. Соответственно, меньше и рабочих мест для иностранцев.

В Чехии превалирует работа на заводах, и у них нет отдельных мест для работы в сельском хозяйстве, тем не менее, в 2020 году в Чехии трудоустроилось 150 тыс. украинцев, рассказал Воскобойник.

По его словам, в основном на заработки едет украинская молодежь от 20 до 35 лет, не успевшая обзавестись семьей.