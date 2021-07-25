Президент США Джо Байден позволил возобновить проект, который принесет России огромные доходы, сказал его предшественник Дональд Трамп во время выступления 24 июля в Аризоне

Трамп утверждает, что остановил строительство газопровода, однако Байден в угоду Германии позволил его завершить.

«Я остановил его, а он в течение пары недель его одобрил. А теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов», — подчеркнул экс-президент.

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Трамп возобновил этот проект, заблокированный при президенте Бараке Обаме, однако в январе 2021 года нынешний глава государства его снова заморозил.