Трамп утверждает, что остановил строительство газопровода, однако Байден в угоду Германии позволил его завершить.
«Я остановил его, а он в течение пары недель его одобрил. А теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов», — подчеркнул экс-президент.
Он также напомнил, что строительство американского трубопровода Keystone XL, который должен был поставлять нефть в США из Канады, Байден остановил.
Трамп возобновил этот проект, заблокированный при президенте Бараке Обаме, однако в январе 2021 года нынешний глава государства его снова заморозил.