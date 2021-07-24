Власти Нидерландов могут экстрадировать российскую пару, предоставившую им важные сведения о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом 24 июля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету De Volkskrant

В издании утверждают, что россияне случайно узнали информацию о крушении Boeing-777, выполнявшем рейс МН-17.

В 2016 году пара запросила убежище в Нидерландах, а в 2017 году они раскрыли известную им информацию властям.

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Какие именно сведения пара раскрыла нидерландским властям, не уточняется.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

При этом украинская сторона несет ответственность за то, что не закрыла небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.