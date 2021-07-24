По словам спасателей, вещество розового цвета, распыленное на полях — это сертифицированный на Украине препарат для борьбы с вредителями под названием «Префект».
Специалисты объяснили, что он нужен для уничтожения яиц и личинок вредителей. Класс опасности вещества — третий из пяти существующих.
Ранее в ГСЧС получили информацию о разливе неизвестного вещества неподалеку от Ровно. Предварительно было установлено, что это агрохимикаты для сельхозобработки.
Эксперты ГСЧС совместно с Госэкоинспекцией и гидрометслужбой сделали забор проб грунта для исследования. Также специалисты провели исследование атмосферного воздуха вокруг участка разлива и определили, что в нем нет вредных веществ.
«Угрозы для людей нет. Специалисты ГСЧС Украины в Ровенской области координируют процесс утилизации вещества сельхозпроизводителем. Ситуация на контроле», — сообщили в ГСЧС.