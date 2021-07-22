Певец Шура 22 июля выложил в Instagram провокационные снимки, на которых держит полуголую актрису Эвелину Блёданс за грудь, заявив при этом, что у них с коллегой отношения

«Контент 18+ ну как вот не удержаться? Хочется целовать и обнимать это прекрасное создание — Эвелиночку Блёданс. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?» — написал под фотографиями артист.

Тодоренко попала на съемки сериала «Секс в большом городе» © Скриншот/Съемки сериала "Секс в большом городе"

«Позволяет трогать, потому что знает, что Шурочка безопасен в этом плане», «Вот вас понесло… заняться видимо уже нечем…», «Это не 18+, это вообще никому смотреть нельзя, неприятно», «Цирк уехал…», «Саня, хватит худеть, на сметану, творожок налегай, чебуреки, беляши», «Совсем за Эвелиной не видно, нельзя так худеть», — отреагировали фолловеры.

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Певец Шура (Александр Медведев) никогда не состоял в официальном браке, о его личной жизни, как и ориентации ходит много слухов, но исполнитель от них чаще всего отшучивается, не давай журналистам никакой конкретной информации о себе.

Уроженка Ялты Эвелина Блёданс сейчас тоже не связана узами брака. Со своим третьим мужем продюсером Александром Семиным она развелась в 2017 году. В этом союзе у артистки родился сын с синдромом Дауна.

До Семина Блёданс еще дважды была в браке: от второго мужа Дмитрия у нее родился сын, который сейчас живет с отцом в Израиле. А первый брак актрисы с актером и бывшим участником «Маски-шоу» Юрием Стыцковским продлился всего два месяца, до этого артисты встречались семь лет.