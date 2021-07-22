Мэр эстонского города Нарва Катри Райк, где преимущественно русскоязычное население, призналась, что лозунг, с которым украинские пособники нацистов уничтожали евреев и поляков, ее восхищает. Об этом 22 июля написал Sputnik Meedia

По словам Райк, «все образованные эстонцы» знают, какой ответ нужно дать на фразу «Cлава Украине» и это «Героям слава», сказала сама же мэр и заявила, что у нее «аж мурашки по коже побежали».

Мэр Нарвы добавила, что жители ее страны «с интересом наблюдают за событиями, происходящими на Украине» и с уважением относятся к национальной кухне этой страны. А комментируя отношения между русскими и эстонцами Райк заявила, что в 1990-х напряженность была, но это давно в прошлом. Правда добавила: это благодаря тому, что у русских жителей Эстонии нет своей политсилы.

«Наш большой плюс — у нас нет пророссийских партий, нет отдельных партий, которые состоят из одних русских», — сказала она.

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Националистической приветствие «Слава Украине. Героям слава» использовался Организацией украинских националистов (ОУН) с 1939 года. Именно с этими словами бандеровцы уничтожали еврейское население, а позже и польское.

Сейчас бандеровский лозунг принят в Вооруженных силах Украины как официальное приветствие.