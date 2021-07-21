Качество речной воды на пляжах проверяли с 5 по 9 июля.
«Установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно гигиенические нормы и составляет (при норме 5000 в дм) в районе пляжей: "Стрелка" — 6200 и 20 000, "Чайка" — 6200 и 13 000, "Прибой" — 20 000, береговая зона "Намыв" — 200 000», — говорится в материале.
При этом патогенные микроорганизмы не обнаружены.
Несмотря на показатели, пляжи открыты.
Ранее в Киеве на городских пляжах нашли кишечную палочку. Бактерию обнаружили на пяти водоемах.