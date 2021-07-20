«Теоретически возможные проблемы, связанные с применением репеллентов, не идут ни в какое сравнение с реальными страданиями малыша, которого покусали комары», — написал врач.
Однако он посоветовал соблюдать несколько правил при использовании такого рода распылителей. А именно — не распылять состав против насекомых под одеждой, на раны и на руки, которые ребенок обязательно потянет в рот.
Кроме того, педиатр посоветовал сначала пробовать средство на себе, и ни в коем случае не использовать распылитель в помещениях и транспорте.
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Подписчики выслушали рекомендации доктора и дополнили его советы своими народными рекомендациями по спасению младенцев от комаров и других насекомых.
«Вообще есть проверенный метод — три пакетика ванилина на 100 мл, и пшикайтесь и все», «Я детей полынью брызгаю и эфирным маслом гвоздики. Не покупаю химические средства, а спирали — это вообще отрава», «А я сшила москитный объемный костюм из прозрачной тюли, отлично помогло!», «Если сильно чешется, то мне помогает совет "от бабушек"- помазать укус пищевой содой с водой», — написали пользователи.