Российская группа «Мумий Тролль» дала концерт в одном из ночных клубов Одессы. Информация об этом появилась на странице коллектива в Instagram 20 июля

«Одесса, здорово, великолепно», — говорится в публикации.

«Это было так круто», «Ждем в Киеве с нетерпением», «Любим, спасибо! Было круто!!», «Ждем в Харькове!» — ответили фанаты.

Украинский дизайнер одежды полностью отказался от нее в Португалии © Жан Грицфельдт/Инстаграм

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В последний раз «Мумий Тролль» давал концерты на Украине в 2017 году. Тогда организатор концертов группы Артем Вознюк публично спрашивал разрешения у радикалов, в частности, на своей странице в Facebook он обратился к экс-главе одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко. Тот ответил, что если «Мумий» не ездил в Крым и не поддерживает действия России против Украины, то препятствий не будет.

В текущем году российский рэпер Баста, у которого закончился запрет на въезд в страну, не спрашивал мнения Стерненко и несмотря на его угрозы, проехал по украинским городам, где собрал аншлаги.

Однако назвать ситуацию с российскими исполнителями разрешившейся пока нельзя, артистов из РФ по-прежнему вносят в черный список, за этим внимательно следят украинские националисты. Но пока в отношении Ильи Лагутенко и его коллектива радикалы молчат.

*Деятельность организации запрещена в РФ