Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за время своего правления удалось снова максимально вовлечь Америку в европейские дела. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

Злобин подчеркнул, что сегодня благодаря дипломатии Меркель степень доверия Америки к Германии высока, как никогда в последние годы, и США вновь делают ставку на Германию.

Кроме того, по его словам, Байдену и Меркель удалось реанимировать евроатлантический союз на новом этапе.

«Они подписали так называемую "Вашингтонскую декларацию", что, по сути, на мой взгляд, является ключевым шагом в формировании будущей коалиции демократических государств, о которой объявил в своё время Джо Байден. Без Германии это было бы невозможно», — сказал Злобин.

Украина раскритиковала Байдена и Меркель за лояльность к «Северному потоку-2» © president.gov.ua

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее, 16 июля, состоялись переговоры Ангелы Меркель и Джо Байдена. Политики заявили, что, несмотря на разногласия по СП-2, приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода.