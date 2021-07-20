Злобин подчеркнул, что сегодня благодаря дипломатии Меркель степень доверия Америки к Германии высока, как никогда в последние годы, и США вновь делают ставку на Германию.
Кроме того, по его словам, Байдену и Меркель удалось реанимировать евроатлантический союз на новом этапе.
«Они подписали так называемую "Вашингтонскую декларацию", что, по сути, на мой взгляд, является ключевым шагом в формировании будущей коалиции демократических государств, о которой объявил в своё время Джо Байден. Без Германии это было бы невозможно», — сказал Злобин.
Он отметил, что, несмотря на разногласия Меркель и Байдена по «Северному потоку — 2», открытость в их обсуждении говорит о том, что ситуацию удастся держать под контролем.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее, 16 июля, состоялись переговоры Ангелы Меркель и Джо Байдена. Политики заявили, что, несмотря на разногласия по СП-2, приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода.